Детям на Рождество фонд Порошенко передал в ПЦУ сладкие подарки

Благотворительный фонд пятого президента Петра Порошенко передал Киевской Митрополии Православной Церкви Украины сладкие подарки, которые будут розданы детям по случаю Рождественских праздников.

Как заявили в пресс-службе Киевской Митрополии УПЦ, подарки раздадут в течение месяца.

"По случаю Рождественских праздников Благотворительный фонд Петра Порошенко 17 декабря 2019 передал Киевской Митрополии сладкие подарки, которые в течение этого месяца будут розданы детям", – сказано в сообщении.

Фонд Порошенко передал в ПЦУ сладкие подарки Пресс-служба Киевской метрополии ПЦУ

Подарки, в частности, предназначены для юных украинцев, которые требуют особой заботы: детей с инвалидностью, сирот и детей-переселенцев из временно оккупированных территорий.

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время речи после литургии в Михайловском Златоверхом соборе по случаю годовщины объединительного собора Православной Церкви Украины заявил, что становление ПЦУ – это событие, о котором поколения украинцев мечтали и молились на протяжении веков.

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