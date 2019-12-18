Главная Новости
18 декабря • обновлено в 17:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Детям на Рождество фонд Порошенко передал в ПЦУ сладкие подарки

512
Читать материал на украинском

Благотворительный фонд пятого президента Петра Порошенко передал Киевской Митрополии Православной Церкви Украины сладкие подарки, которые будут розданы детям по случаю Рождественских праздников.

Как заявили в пресс-службе Киевской Митрополии УПЦ, подарки раздадут в течение месяца.

"По случаю Рождественских праздников Благотворительный фонд Петра Порошенко 17 декабря 2019 передал Киевской Митрополии сладкие подарки, которые в течение этого месяца будут розданы детям", – сказано в сообщении.

Фонд Порошенко передал в ПЦУ сладкие подарки

Фонд Порошенко передал в ПЦУ сладкие подарки

Пресс-служба Киевской метрополии ПЦУ

Новости
"Остановитесь наконец!" Глава Кипрской церкви поставил на место патриарха Кирилла из-за ПЦУ

Подарки, в частности, предназначены для юных украинцев, которые требуют особой заботы: детей с инвалидностью, сирот и детей-переселенцев из временно оккупированных территорий.

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время речи после литургии в Михайловском Златоверхом соборе по случаю годовщины объединительного собора Православной Церкви Украины заявил, что становление ПЦУ – это событие, о котором поколения украинцев мечтали и молились на протяжении веков.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пэдро на пару просроченных цукерок расщедрился
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги