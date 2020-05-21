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21 мая • обновлено в 03:54
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Детский ребус сломал мозг украинским пользователям

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В социальной сети опубликовали ребус для детей, который оказался не под силу многим пользователям.

Головоломку в Facebook опубликовала журналистка Анастасия Драмарецкая.

"Хотите размять мозг с утра пораньше? Вот вам ребус для школьников. Я смогла понять, как это возможно, только зная ответ", – отметила она.

Отметим, что публикация набрала почти сотню комментариев, где пользователи предполагали ответ. Некоторым все же удалось решить детский ребус. Предлагаем и вам решить головоломку.

Детский ребус сломал мозг украинским пользователям

Детский ребус сломал мозг украинским пользователям

Ответ можно узнать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
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