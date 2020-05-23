Детские загадки, которые порой не под силу разгадать взрослым

Порой детские загадки оказываются не под силу взрослым, хотя на первый взгляд кажутся очень простыми.

Для решения головоломок нужно думать как дети, ведь эти задачи не требуют сложных вычислений. OBOZREVATEL предлагает вам найти решения для следующих задачек:

Детские загадки Иллюстрация

1. Какое колесо не крутится при правом развороте?

2. Это неживое существо, но у него есть 5 пальцев.

3. Какое слово в словаре написано неправильно?

4. Грузовик ехал в село. По дороге он встретил 4 легковые машины. Сколько машин ехало в село?

5. Какой рукой лучше размешивать чай?

6. Накорми меня, и я жить, но дай воды – и я умру. Кто я?

7. Кто ходит сидя?

8. Рождаются – летят, живут – лежат, умирают – всплывают.

9. Что намокает, пока сушит?

10. Чем больше из нее берешь, тем больше становится. Что это?

Ответы можно узнать тут.

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