Детские лагеря в Украине заработают с 1 августа, но не везде

Карина Бондаренко Общество 10:49, 28.07.2020 Обновлено: 11:03, 28.07.2020

В Украине с 1 августа откроются детские лагеря. Работать они будут только в регионах, которые находятся в "зеленой" и "желтой" зонах.

Соответственно, лагеря в "оранжевой" и "красной" зонах будут под запретом. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 28 июля.

"Когда регион находится в зеленой и желтой зоне – будет разрешена работа детских лагерей, начиная с 1 августа, а регионы, которые находятся в оранжевой и в красной, там будет запрещены и прием и работа детских лагерей", – сказал глава Минздрава.

Ранее OBOZREVATEL писал, что "зеленая зона" в регионе не означает полное снятие карантинных ограничений.

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