Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Детская комната с иконами: Савченко показала, где живет в Киеве. Видео

4.4т Читать материал на украинском

Народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко, которая не прошла в новый парламент, показала квартиру в Киеве, в которой она проживает вместе с родными.

Соответствующим видеоинтервью, которое было записано дома у политика, поделились читатели OBOZREVATEL на официальном Telegram-канале издания (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В комнате Савченко стоят различные поделки и фотографии. "Это Чиполлино. Почему именно он? Потому что революционер", – объяснила она одну из фигурок.

Новости
"Зеленского не было бы": Савченко высказалась о президентских амбициях

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Скриншот из видео

"Ремонт в квартире делали сами. Вот тут книги, которые мы собираем, читаем. Это была наша с Верой детская комната, сейчас она рабочая", – поделилась политик.

Кроме того, депутат показала портрет, нарисованный одним из украинских художников во времена, когда она еще сидела в российской тюрьме. "Стиль "домашняя икона" называется. Это мама ее повесила", – поделилась она.

Также в квартире Савченко можно увидеть еще множество картин, в частности авторства ее сестры Веры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Савченко в видеоинтервью призналась, что ей жаль убитого главаря "ДНР" Александра Зхахарченко, и что он, по ее мнению, заслуживал жить дальше.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Надежда Савченко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
24
13
Смешно
2
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сколько эту суку можно депутатом называть? Все. Конец!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel