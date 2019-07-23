Детская комната с иконами: Савченко показала, где живет в Киеве. Видео

Народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко, которая не прошла в новый парламент, показала квартиру в Киеве, в которой она проживает вместе с родными.

Соответствующим видеоинтервью, которое было записано дома у политика, поделились читатели OBOZREVATEL на официальном Telegram-канале издания (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В комнате Савченко стоят различные поделки и фотографии. "Это Чиполлино. Почему именно он? Потому что революционер", – объяснила она одну из фигурок.

Надежда Савченко Скриншот из видео

"Ремонт в квартире делали сами. Вот тут книги, которые мы собираем, читаем. Это была наша с Верой детская комната, сейчас она рабочая", – поделилась политик.

Кроме того, депутат показала портрет, нарисованный одним из украинских художников во времена, когда она еще сидела в российской тюрьме. "Стиль "домашняя икона" называется. Это мама ее повесила", – поделилась она.

Также в квартире Савченко можно увидеть еще множество картин, в частности авторства ее сестры Веры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Савченко в видеоинтервью призналась, что ей жаль убитого главаря "ДНР" Александра Зхахарченко, и что он, по ее мнению, заслуживал жить дальше.

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