"Дети вылетели из кроссовок": мать пострадавшей в жутком ДТП в Одессе девочки рассказала детали

Мама одной из четырех девочек, которых сбил водитель Жигулей на пешеходном переходе в Одессе – Лидии Нудель, рассказала подробности происшествия.

Женщина призналась OBOZREVATEL, что до сих пор не может прийти в себя. "Сначала дочь была в шоке. Говорила, что болят только коленки. А потом на голове начала расти огромная гематома. Нам срочно пришлось ехать в больницу", – отметила женщина.

Мать пострадавшей в жутком ДТП в Одессе девочки рассказала детали Facebook Лидии Нудель

Она считает, что только чудом в этом происшествии никто не пострадал.

"Я смогла посмотреть видео, как все произошло, еще не верила, что такое могло случиться, думала, может, дети побежали в последний момент. Но увидела, что они действительно переходили дорогу по всем правилам, а ВАЗ просто в них въехал. Продавец магазина, которая в этот момент вышла на улицу, рассказала, что дети от удара разлетелись, как кегли. Они даже вылетели из кроссовок! Это просто чудо, что никто серьезно не пострадал", – рассказала Нудель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 29-летний водитель ВАЗ сбил на пешеходном переходе четверых детей 12-14 лет, когда те переходили дорогу на зеленый свет.