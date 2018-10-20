Дети в язвах, животные умирают: в Армянске анонсировали повторный запуск "Титана"

В оккупированном крымском городе Армянск жители продолжают страдать от испарений из кислотонакопителя завода "Крымский Титан" олигарха Дмитрия Фирташа. Тем временем так называемые власти не только игнорируют факт экологической катастрофы, а и анонсировали повторный запуск предприятия.

По информации от поддержавшего аннексию крымского общественного деятеля Александра Талипова, перезапуск "Титана" запланировали на суботу, 20 октября. Однако ситуация с последствиями предыдущих выбросов не улучшилась, написал он на своей странице в Facebook.

"Должны запустить "Титан" в Армянске, а экологическая ситуация там катастрофическая опять", ― подписал он видео со стаей насекомых, которые бьются в агонии.

Блогер Roksolana Today сообщил в Twitter, что предприятие не возобновило работу, однако последствия выбросов продолжают губить все живое.

"Титан" стоит ― выбросов нет. Но туманы. Влага смешивается с испарениями кислотоотстойника и покрывает город кислотой (серной или вообще неведомой)", ― пояснил блогер.

При этом сильно страдают не только насекомые и животные, а и дети. Так, фотографии гнойных высыпаний на ребенке опубликовала местная жительница.

"Когда начались выбросы, у сына пошла сыпь по телу. Анализы сдали, все хорошо, однако все чешется. Отправили нас в санаторий ― все прошло. Неделю походил в садик ― опять обсыпало, на руках вообще гнойные прыщи были", ― поделилась женщина.

Армянск

катастрофа тудей

ситуация в городе ровно такая,как была в конце августа

Дышать нечем,все больны,дети в язвах

голуби,коты снова умирают

оф.дают превышение по хлорводороду

показатели по серной кислоте скрывают pic.twitter.com/C27fhXVYKp — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 20 октября 2018 г.

Армянск

катастрофа тудей

все очень плохо

Титан стоит-выбросов нет

Но туманы.Влага смешивается с испарениями кислотоотстойника и покрывает город кислотой(серной или вообще неведомой)

данные мониторинга скрывают pic.twitter.com/IFEHXpBPUa — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 20 октября 2018 г.

Доброе утро в городе-катастрофе

По хлорводороду в с.Перекоп Армянск превышение в 4,4 раза ПДК

В Армянске то же.Это оф,т.е. брешут

Серную кислоту просто скрывают

Город ее или еще какой гадостью залит. pic.twitter.com/qENzr4UTu7 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 20 октября 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, после объявления чрезвычайного положения в Армянске "Крымский Титан" временно остановил свою работу. Однако уже через короткое время оккупационные власти объявили о его "безопасности" и скором запуске.