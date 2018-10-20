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Дети в язвах, животные умирают: в Армянске анонсировали повторный запуск "Титана"

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В оккупированном крымском городе Армянск жители продолжают страдать от испарений из кислотонакопителя завода "Крымский Титан" олигарха Дмитрия Фирташа. Тем временем так называемые власти не только игнорируют факт экологической катастрофы, а и анонсировали повторный запуск предприятия.

По информации от поддержавшего аннексию крымского общественного деятеля Александра Талипова, перезапуск "Титана" запланировали на суботу, 20 октября. Однако ситуация с последствиями предыдущих выбросов не улучшилась, написал он на своей странице в Facebook.

"Должны запустить "Титан" в Армянске, а экологическая ситуация там катастрофическая опять", ― подписал он видео со стаей насекомых, которые бьются в агонии.

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Блогер Roksolana Today сообщил в Twitter, что предприятие не возобновило работу, однако последствия выбросов продолжают губить все живое.

"Титан" стоит ― выбросов нет. Но туманы. Влага смешивается с испарениями кислотоотстойника и покрывает город кислотой (серной или вообще неведомой)", ― пояснил блогер.

Дети в язвах, животные умирают: в Армянске анонсировали повторный запуск "Титана"

При этом сильно страдают не только насекомые и животные, а и дети. Так, фотографии гнойных высыпаний на ребенке опубликовала местная жительница.

"Когда начались выбросы, у сына пошла сыпь по телу. Анализы сдали, все хорошо, однако все чешется. Отправили нас в санаторий ― все прошло. Неделю походил в садик ― опять обсыпало, на руках вообще гнойные прыщи были", ― поделилась женщина.

Как писал OBOZREVATEL, после объявления чрезвычайного положения в Армянске "Крымский Титан" временно остановил свою работу. Однако уже через короткое время оккупационные власти объявили о его "безопасности" и скором запуске.

Место
Украина
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Попова Ольга
Попова Ольга
АРМЯНСКУ ПЕСЕЦ И ЭТО ХОРОШО , ТЕПЕРЬ БУДУТ ЕХАТЬ НА СЕВЕР ТЕПЛУШКИ С ВАТОЙ ---ТАМ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И МНОГО СНЕГА ,ЛЫЖИ КОНЬКИ , А ТО НА МОРЕ ЛЕЖИТЕ БЕЗ ФИЗКУЛЬТУРЫ 1
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Вам фашисты понятно что не нравится- что люди в Крыму живут.. Все прогавкали?))
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Попова Ольга
Попова Ольга
Михайлов Андрей, теперь не будут жить а выживать , нам всеравно и где то даже радостно с ваших бед
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Михайлов Андрей, рашик ты в каком веке живешь,по ходу в сороковых годах 20 века,так бери винтовку и иди моцкву защищай,-раса недоумков бля
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