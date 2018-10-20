Дети в язвах, животные умирают: в Армянске анонсировали повторный запуск "Титана"

В оккупированном крымском городе Армянск жители продолжают страдать от испарений из кислотонакопителя завода "Крымский Титан" олигарха Дмитрия Фирташа. Тем временем так называемые власти не только игнорируют факт экологической катастрофы, а и анонсировали повторный запуск предприятия.
По информации от поддержавшего аннексию крымского общественного деятеля Александра Талипова, перезапуск "Титана" запланировали на суботу, 20 октября. Однако ситуация с последствиями предыдущих выбросов не улучшилась, написал он на своей странице в Facebook.
"Должны запустить "Титан" в Армянске, а экологическая ситуация там катастрофическая опять", ― подписал он видео со стаей насекомых, которые бьются в агонии.
Блогер Roksolana Today сообщил в Twitter, что предприятие не возобновило работу, однако последствия выбросов продолжают губить все живое.
"Титан" стоит ― выбросов нет. Но туманы. Влага смешивается с испарениями кислотоотстойника и покрывает город кислотой (серной или вообще неведомой)", ― пояснил блогер.
При этом сильно страдают не только насекомые и животные, а и дети. Так, фотографии гнойных высыпаний на ребенке опубликовала местная жительница.
"Когда начались выбросы, у сына пошла сыпь по телу. Анализы сдали, все хорошо, однако все чешется. Отправили нас в санаторий ― все прошло. Неделю походил в садик ― опять обсыпало, на руках вообще гнойные прыщи были", ― поделилась женщина.
Армянск— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 20 октября 2018 г.
катастрофа тудей
ситуация в городе ровно такая,как была в конце августа
Дышать нечем,все больны,дети в язвах
голуби,коты снова умирают
оф.дают превышение по хлорводороду
показатели по серной кислоте скрывают pic.twitter.com/C27fhXVYKp
Армянск— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 20 октября 2018 г.
кислотный туман pic.twitter.com/4iaJD4CAJ7
Армянск— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 20 октября 2018 г.
катастрофа тудей
все очень плохо
Титан стоит-выбросов нет
Но туманы.Влага смешивается с испарениями кислотоотстойника и покрывает город кислотой(серной или вообще неведомой)
данные мониторинга скрывают pic.twitter.com/IFEHXpBPUa
Доброе утро в городе-катастрофе— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 20 октября 2018 г.
По хлорводороду в с.Перекоп Армянск превышение в 4,4 раза ПДК
В Армянске то же.Это оф,т.е. брешут
Серную кислоту просто скрывают
Город ее или еще какой гадостью залит. pic.twitter.com/qENzr4UTu7
Как писал OBOZREVATEL, после объявления чрезвычайного положения в Армянске "Крымский Титан" временно остановил свою работу. Однако уже через короткое время оккупационные власти объявили о его "безопасности" и скором запуске.