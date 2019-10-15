"В чужині літа минають": дети в Крыму спели трогательную песню на украинском языке

Дети в аннексированном Россией Крыму записали народную песню крымских татар Güzel Qırım на украинском языке.

Соответствующее видео обнародовано в YouTube Юлией Качулой, преподавательницей вокала из Симферополя (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Как уточнила она, съемки проходили на окраине Симферополя. "На горизонте виднеется гора Чатыр-Даг, именно оттуда – "С гор Алушты подул ветер воспоминанием трогательным". Это воспоминание продолжает жить в песне и памяти", – сказано в подписи к видео.

Скрин видео

Далее приводим часть песни на языке оригинала:

З гір Алушти війнув вітер спогадом щемким

Впали сльози, по стежках тих бігав я малим.

Не натішився тим раєм, в чужині літа минають,

Туга серце моє крає, мій коханий Крим!

Как писал OBOZREVATEL, накануне ООН официально признала нарушения Россией Женевских конвенций в оккупированном Крыму.

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