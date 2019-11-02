Дети убегали, резали вены и травились: всплыли новые ужасы издевательств в приюте Одессы

Воспитанница скандально известного реабилитационного центра "Свитанок" в Одессе рассказала, как над детьми издевались, подвергали пыткам и доводили до самоубийства.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на рассказ бывшей воспитанницы центра, 14-летней Мирославы. При этом издание отмечает, что за последние годы это уже не первый скандал.

"Одну из нас заставили достать использованный презерватив из урны, разрезать пополам и жевать. После этого ее отправили в психбольницу. Затем вынесли стул, поставили посреди двора, собрали детей и при всех постригли меня первую. Четверо воспитателей держали меня, я сильно плакала, но меня стригли... меня короче всех подстригли", – вспоминает девушка.

В результате издевательств, дети убегали, резали вены и травились, рассказывает девочка. Воспитанники не выдерживали реабилитации, которую им устраивали воспитатели и их помощники. Также, по словам девочки, они били детей электрошокерами, ставили под холодный душ "в целях воспитания".

При этом отстраненный от должности директор заведения Виталий Кондратюк все обвинения отвергает. Он также жалуется на кадровую нехватку и проверки, которые отвлекают от работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая полицейская, которая со скандалом ушла из патрульной полиции, Зоя Мельник рассказала в сети о жутких издевательствах над воспитанниками одесского приюта "Світанок".

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