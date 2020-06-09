Дети разлетелись, как кегли: эксклюзивные подробности ужасной аварии в Одессе
В Одессе 29-летний водитель ВАЗ сбил на пешеходном переходе четверых детей 12-14 лет, когда те переходили дорогу на зеленый свет. По словам мамы пострадавшей девочки Лидии Нудель, они разлетелись, как кегли, и только чудом остались живы.
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Подкинуло на капоте, как мячик
Нудель до сих пор не может прийти в себя. "Сначала дочь была в шоке. Говорила, что болят только коленки. А потом на голове начала расти огромная гематома. Нам срочно пришлось ехать в больницу", – отметила она.
"Я смогла посмотреть видео, как все произошло, еще не верила, что такое могло случиться, думала, может, дети побежали в последний момент. Но увидела, что они действительно переходили дорогу по всем правилам, а ВАЗ просто в них въехал. Продавец магазина, которая в этот момент вышла на улицу, рассказала, что дети от удара разлетелись, как кегли. Они даже вылетели из кроссовок! Это просто чудо, что никто серьезно не пострадал", – говорит Нудель.
Один мальчик получил серьезный ушиб головы и рваную рану ноги, его госпитализировали. По словам очевидцев, его подкинуло на капоте ВАЗа, как мячик. Трое детей сначала отказались от госпитализации. Однако потом у дочери Лидии появилась гематома на голове, и они также отправились в больницу.
"Водитель не имеет прав, не имеет гражданства, имеет многочисленные нарушения, вел себя неадекватно, нападал на родителей пострадавших с угрозами о расправе и убеждал в своей безнаказанности в будущем", – написала в Facebook мама пострадавшего мальчика Татьяна Гаврилова.
Кричал, что дядя – прокурор
Больше всего маму девочки поразило то, как вел себя водитель и его родственники, земляки. Они нападали на родителей детей, не давали эвакуировать автомобиль и угрожали.
"В машине находилась мать этого парня. Она начала бросаться, кричать. Сам водитель тоже кричал, что у него дядя – прокурор. Мало того, на место ДТП стали съезжаться их друзья и земляки. Две женщины, которые оказались очевидцами, пошли в машину патрульных для составления протокола. Так они все стали кидаться на машину, орать и просто не давали составить протокол", – возмущается Нудель.
Лидия рассказывает, что даже боялась снимать на телефон мужчин из группы поддержки, которые стояли неподалеку. "Они немного успокоились, только когда приехали одесские активисты и помогли навести порядок", – говорит Нудель.
Как выяснилось, у 29-летнего мужчины не оказалось прав и техпаспорта на авто. А когда полицейские попросили его мать съездить за документами, среди которых должно быть и разрешение на проживание в Украине, то она отказалась. Сам водитель является выпускником Одесской юридической академии, сейчас торгует овощами на рынке в Одессе.
Полиция решает вопрос о внесении данных о ДТП в Единый реестр досудебных расследований. Водителя отправили на сдачу анализов на алкоголь и наркотики. Результаты будут известны только через 10 дней.