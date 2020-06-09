Дети разлетелись, как кегли: эксклюзивные подробности ужасной аварии в Одессе

В Одессе 29-летний водитель ВАЗ сбил на пешеходном переходе четверых детей 12-14 лет, когда те переходили дорогу на зеленый свет. По словам мамы пострадавшей девочки Лидии Нудель, они разлетелись, как кегли, и только чудом остались живы.

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Подкинуло на капоте, как мячик

Нудель до сих пор не может прийти в себя. "Сначала дочь была в шоке. Говорила, что болят только коленки. А потом на голове начала расти огромная гематома. Нам срочно пришлось ехать в больницу", – отметила она.

ВАЗ сбил четверых детей Facebook Лидии Нудель

"Я смогла посмотреть видео, как все произошло, еще не верила, что такое могло случиться, думала, может, дети побежали в последний момент. Но увидела, что они действительно переходили дорогу по всем правилам, а ВАЗ просто в них въехал. Продавец магазина, которая в этот момент вышла на улицу, рассказала, что дети от удара разлетелись, как кегли. Они даже вылетели из кроссовок! Это просто чудо, что никто серьезно не пострадал", – говорит Нудель.

Группа поддержки водителя Facebook Лидии Нудель

Один мальчик получил серьезный ушиб головы и рваную рану ноги, его госпитализировали. По словам очевидцев, его подкинуло на капоте ВАЗа, как мячик. Трое детей сначала отказались от госпитализации. Однако потом у дочери Лидии появилась гематома на голове, и они также отправились в больницу.

"Водитель не имеет прав, не имеет гражданства, имеет многочисленные нарушения, вел себя неадекватно, нападал на родителей пострадавших с угрозами о расправе и убеждал в своей безнаказанности в будущем", – написала в Facebook мама пострадавшего мальчика Татьяна Гаврилова.

Кричал, что дядя – прокурор

Больше всего маму девочки поразило то, как вел себя водитель и его родственники, земляки. Они нападали на родителей детей, не давали эвакуировать автомобиль и угрожали.

"В машине находилась мать этого парня. Она начала бросаться, кричать. Сам водитель тоже кричал, что у него дядя – прокурор. Мало того, на место ДТП стали съезжаться их друзья и земляки. Две женщины, которые оказались очевидцами, пошли в машину патрульных для составления протокола. Так они все стали кидаться на машину, орать и просто не давали составить протокол", – возмущается Нудель.

Мама водителя Facebook Лидии Нудель

Патрульное авто Facebook Лидии Нудель

Лидия рассказывает, что даже боялась снимать на телефон мужчин из группы поддержки, которые стояли неподалеку. "Они немного успокоились, только когда приехали одесские активисты и помогли навести порядок", – говорит Нудель.

Земляки водителя успокоились, когда на место приехали одесские активисты Главное

Как выяснилось, у 29-летнего мужчины не оказалось прав и техпаспорта на авто. А когда полицейские попросили его мать съездить за документами, среди которых должно быть и разрешение на проживание в Украине, то она отказалась. Сам водитель является выпускником Одесской юридической академии, сейчас торгует овощами на рынке в Одессе.

Полиция решает вопрос о внесении данных о ДТП в Единый реестр досудебных расследований. Водителя отправили на сдачу анализов на алкоголь и наркотики. Результаты будут известны только через 10 дней.