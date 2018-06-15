"Дети пьют!" В Украине подтвердили наличие "чернобыльского молока"

Украинские журналисты проверили молоко на Ривненщине, которое британские эксперты назвали радиоактивным и опасным для употребления.

Выяснилось, что указанный показатель и вправду превышает норму в пять раз. При этом украинские специалисты уверяют, что все далеко не так критично, сообщает ТСН.

Врач по радиационной гигиене Юрий Шевчук провел в Ривне исследования на гама-спектрометре шести образцов молока из разных дворов в одном из местных сел, чтобы определить, сколько там радионуклидов.

По отечественным нормам, там должно быть не больше 100 беккерелей, однако уже первый образец дал результат 293, второй 280, а сами сотрудники лаборатории признались, что иногда случалось видеть и шестикратное превышение нормы.

При этом в Минздраве уверены, что такие цифры не являются критическими и такое молоко навредить человеку вряд ли сможет.

"В таких единицах риска действительно нет", - убеждает врач по радиационной гигиене центра общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Билоник. К тому же, украинские нормы якобы строже европейских.

В лаборатории, на которую ссылаются британцы, оптимизма специалистов Минздрава не разделяют.

"Если вы меня спросите, есть ли в Украине радиоактивное молоко и пьют ли его дети, я скажу "да", - признался ведущий научный сотрудник Украинского института сельскохозяйственной радиологии Святослав Левчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа опроверг данные британских экспертов об украинском молоке.