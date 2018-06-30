"Дети плакали, самолет чуть не разбился": известный туроператор Украины угодил в грандиозный скандал

Украинцы, купившие путевки в Хургаду (Египет) у туроператора JoinUp, больше суток ожидали самолет, но так и не вылетели на отдых.

Об этом сообщила в своем Facebook пострадавшая Анна Каранова.

Она сообщила, что вылет должен был состояться в 05:00 29 июня из киевского аэропорта "Жуляны". И пока она добиралась до аэропорта, время вылета изменили 4 раза. Также перенесли вылет в аэропорт "Борисполь".

"Смотрю расписание - рейса нет! Подхожу в справочную... Я уже не первая интересуюсь этим рейсом. Отвечают, что это не их рейс и они ничего о нем не знают. Так как авиакомпания была изменена с AirUp на BravoAirways. И самолёты этой компании вылетают только из Жулян", - рассказала женщина.

По ее словам, ни туроператору, ни в авиакомпанию дозвониться было невозможно. Всего регистрации на рейс ожидали около 200 человек. При этом представителя JoinUp в аэропорту не было, людям не предложили ни еды, ни воды.

"Люди на нервах, самолёта нет. По информации от неизвестных источников - самолёт забирает туристов из Туниса, которые 3е суток ожидают самолёт! Нервничаем... Самолёта нет. Информации нет. Агенты ничего не знают", - отметила она, добавив, что время вылета было изменено около 10 раз.

"Люди звонят на телевидение, так как операторы не отвечают. Готовы бить стекла. Дети в слезах, уставшие и голодные", - рассказала женщина.

Затем на автобусе SkyBus туристов отвезли на запасную полосу и запустили в стоявший там самолет без опознавательных знаков.

"Запустили в самолёт. Борт проводница как-то очень неуверенно и заикаясь провели инструктаж о действиях в случае аварийной ситуации. Ладно. Взлетели... Покружили... 30 минут в небе. Стюардесса объявляет, что по техническим причинам возвращаемся в аэропорт "Борисполь", - продолжает она, отметив, что у людей была паника.

Людей высадили из самолета. Команда пилотов отказалась на нем лететь. В аэропорту обещали починить лайнер. Люди также отказались лететь и потребовали техническое заключение, но принесли какую-то бумагу без подписей и печатей.

Каранова добавила, что туристам принесли обед только через сутки ожидания.

После люди вызвали полицию. Правоохранители предложили написать коллективное заявление-жалобу, которая была тут же составлена.

При этом новый самолет так и не предоставили, 70 человек из 200 согласились лететь на этом. Женщина лететь отказалась и заявила о намерении судиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, застрявшие в Тунисе украинские туристы вылетят оттуда только в понедельник, 2 июля. Они приобрели путевки у оператора Oasis Travel. Авиаперевозчиком является компания Bravo Airways.

1 июля сотни человек застряли в аэропорту "Жуляны". Люди не могут вылететь в Анталию и Батуми.

Ранее украинская авиакомпания Bravo Airways перенесла на сутки рейс из Киева, при этом продавая билеты с разницей во времени в 12 часов. Причиной назвали то, что самолет якобы не смог вовремя вылететь из Анталии.

В начале июня туроператор JoinUp в течение двух дней переносил рейс на турецкую Анталию, заставив многих людей с маленькими детьми все это время ждать самолет в аэропорту "Жуляны".

14 июня самолет авиакомпании Bravo, рейс Анталия-Киев, при приземлении в "Жулянах" выкатился за взлетно-посадочную полосу. Среди пассажиров началась паника.

Кроме того, в минувшем году в Турции отменили рейс BAY 4306 Анталья-Киев авиакомпании Bravo Airways по непонятным причинам.