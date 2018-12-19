''Дети плакали и прятались'': на Сумщине учительница взяла в заложники школьников

В школе в Сумской области 70-летняя учительница математики заперлась вместе с пятиклассниками в кабинете и не выпускала их до приезда полиции перед открытым уроком.

Как говорится в сюжете ТСН, у детей под замком началась паника, некоторым оказали медицинскую помощь, а родители после случившегося отказываются отпускать школьников в учебное заведение (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Заместитель директора Шосткинской СОШ №6 смогла зафиксировать агрессивное поведение учительницы, которая не выпускала детей с криками, что аттестуется. Она говорила, что является хозяином на уроке и грозилась звонить в министерство.

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Дети были запуганы и не знали, как себя вести. В итоге директор школы вызвала полицию. А удалось зайти правоохранителям, только когда женщина выпустила одного ученика в туалет.

"Одни сидели в таком окаменелом состоянии, другие плакали, иные прятались, вот так натягивали свитерочки", – рассказала директор.

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Дети рассказали, что учитель их загнала в класс на перемене, после чего закрыла. После пережитого, некоторые отказались идти в школу, куда пришли в итоге их родители.

"Мы считаем, что у нее какие-то проблемы или с головой, или с психикой", "Она неадекватная женщина, психически неуравновешенная, знаний никаких она не дает. Контрольные работы – все "колы", – говорили родители. Как выяснилось, соседи тоже жалуются на неадекватное поведение женщины.

"Избила одного соседа, моей жене голову тяпкой разрубила за то, что стала на грань. Собрали подписи, вся улица собрала, чтобы ее проверить психиатрически – говорят, таких законов нет", –рассказал односельчанин.

Сама же учительница объяснила свое поведение тем, что не хотела проходить аттестацию, потому что в следующем году не собирается работать из-за возраста.

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"Я закрыла в этом случае на ключ дверь, чтобы уберечь детей от разборок администрации школы", – сказал она.

Решать конфликт взялась образовательная комиссия, где обращают внимание на высшую категории учительницы, ее педагогическое звание и солидный стаж. Свою проверку также проводит полиция. Педагоги обещают, что с детьми женщина работать уже не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевской школе №287 разгорелся скандал из-за оскорбления ребенка учительницей.

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