Дети падали в обморок: в Крыму оккупанты устроили беспредел на митинге

В четверг, 7 ноября в оккупированном Россией Крыму в Ялте прошел митинг, на котором дети падали в обморок от жары.
Как сообщает "Крым.Реалии", акция была приурочена памяти погибших пассажирах теплохода "Армения" в 1941 году.
На городской набережной около часовни Новомучеников проходил молебен, куда пришли местные оккупационные власти. Также на митинг согнали учеников кадетских классов и клуба юных моряков. Но из-за жаркой погоды детям стало плохо и они падали в обморок. Спасали школьников врачи скорой помощи, дежурившие на набережной.
"Сегодня мы поминаем тех, кто погиб на теплоходе "Армения". Наша задача сегодня – не только хранить память о них, но и своими делами укреплять и делать лучше Россию – ту страну, ради которой они отдали свои жизни", – рассказал на митинге так званый глава российской администрации Ялты Иван Имгрунт.
Теплоход "Армения" затонул у берегов Крыма 7 ноября 1941 года после атаки немецкого торпедоносца. Советские власти утверждали, что погибли около пяти тысяч человек. Катастрофа "Армении" по числу жертв является одной из самых крупных в мировой истории. Несмотря на то, что известны примерные координаты гибели корабля, "Армению" до сих пор не нашли.
Митинг в Ялте
Крым.Реалии
Митинг в Ялте
Крым.Реалии
Как сообщал OBOZREVATEL, дети в аннексированном Россией Крыму записали народную песню крымских татар Güzel Qırım на украинском языке.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.