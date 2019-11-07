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7 ноября • обновлено в 16:59
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Дети падали в обморок: в Крыму оккупанты устроили беспредел на митинге

1.6т Читать материал на украинском

В четверг, 7 ноября в оккупированном Россией Крыму в Ялте прошел митинг, на котором дети падали в обморок от жары.

Как сообщает "Крым.Реалии", акция была приурочена памяти погибших пассажирах теплохода "Армения" в 1941 году.

На городской набережной около часовни Новомучеников проходил молебен, куда пришли местные оккупационные власти. Также на митинг согнали учеников кадетских классов и клуба юных моряков. Но из-за жаркой погоды детям стало плохо и они падали в обморок. Спасали школьников врачи скорой помощи, дежурившие на набережной.

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"Сегодня мы поминаем тех, кто погиб на теплоходе "Армения". Наша задача сегодня – не только хранить память о них, но и своими делами укреплять и делать лучше Россию – ту страну, ради которой они отдали свои жизни", – рассказал на митинге так званый глава российской администрации Ялты Иван Имгрунт.

Теплоход "Армения" затонул у берегов Крыма 7 ноября 1941 года после атаки немецкого торпедоносца. Советские власти утверждали, что погибли около пяти тысяч человек. Катастрофа "Армении" по числу жертв является одной из самых крупных в мировой истории. Несмотря на то, что известны примерные координаты гибели корабля, "Армению" до сих пор не нашли.

Митинг в Ялте

Митинг в Ялте

Крым.Реалии

Митинг в Ялте

Митинг в Ялте

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, дети в аннексированном Россией Крыму записали народную песню крымских татар Güzel Qırım на украинском языке.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Ялта
Теги
митинг Крым дети
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Тех, кто падал от ужасной жары в +20, добивали прикладами. Жалко аккумулятор в телефоне сел, поэтому не получилось сфотографировать.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Эта е6анутая сРаксолана из Крыма.Тупей живет в своей отдельное нереальности))) В Ялте +17С какая жара нах???
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2
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Опять пизд@т свидомые...
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Андрущенко Владимир, от беспомощности и тyпости...
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