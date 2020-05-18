Скандал с детьми от суррогатных матерей в Украине: иностранцам разрешили въезд

Дарья Дурова Общество 18:40, 18.05.2020 Обновлено: 01:06, 19.05.2020

Иностранцы, которые воспользовались услугами суррогатных матерей в Украине, могут въехать в страну и забрать детей при соблюдении правил карантина.

В частности, согласно распоряжению Кабинета министров от 14 марта о временном ограничении пересечения государственной границы, иностранцы могут въезжать в Украину по согласованию с МИД, сообщили "Украинские новости". Журналисты направили запрос в ведомство из-за ситуации в столичном отеле "Венеция", где находятся десятки младенцев.

"Для этого [въезда граждан] иностранное посольство должно направить соответствующий запрос в МИД Украины. Это касается в том числе приезда иностранных граждан для решения вопросов, связанных с возвращением своих детей в страну постоянного проживания", – говорится в ответе ведомства на запрос журналистов.

Родители-иностранцы также могут подать запрос, обратившись в Офис украинского омбудсмена.

В тоже время въезд и пребывание иностранцев на территории Украины должно происходить с соблюдением правил, установленных постановлением Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Постановление, среди прочего, предусматривает обязательное прохождение теми, кто пересекает госграницу, 14-дневной обсервации в изоляторах либо самоизоляции с использованием приложения "Дій вдома".

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Напомним:

  • В Украине произошел скандал с детьми, рожденными от суррогатных матерей. Более 50 младенцев поместили в отель одной из киевских клиник, потому что биологические родители из-за границы не могут их забрать.

  • Позднее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прояснила ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, суррогатная мать после рождения ребенка не обязана забирать его в случае отказа, всю ответственность несут биологические родители.

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