Дети находятся вне зоны риска коронавируса, – Рубан

Дети до 14 лет переносят коронавирусную болезнь легко и почти бессимптомно.

Что касается беременных, то все зависит от спектра сопутствующих заболеваний, заявил в эфире "Общественного радио" председатель Госпродпотребслужбы Украины Олег Рубан.

"Что касается детей, то дети до 14 лет переносят данное заболевание легко, почти бессимптомно, лишь небольшой процент попадает в больницу", – сказал он.

Относительно беременных, все зависит от спектра заболеваний, который сопровождает беременность, уточнил Рубан.

"Можно сказать, что дети сегодня находятся вне группы риска, а беременные – в зависимости от основных заболеваний", – заявил Рубан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, что большую роль в распространении коронавируса по всему миру сыграли дети и молодые люди, которые составляют небольшой процент зараженных.

В Украине 17 октября зафиксировали четвертый летальный случай от коронавируса среди детей. В Ивано-Франковской области скончался восьмилетний мальчик с положительным тестом на COVID-19.