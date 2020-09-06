Кашель равно COVID-19? Врач забил тревогу из-за 'популярного' симптома

Во время сезонной эпидемии острых респираторных заболеваний осенью текущего года дети начнут массово проявлять симптом, характерный для COVID-19.

Такой прогноз в блиц-интервью OBOZREVATEL озвучил врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин. "По поводу детского населения меня сегодня больше всего беспокоит аденовирусная инфекция. Потому что клинически она проявляется хроническим кашлем, как минимум, на 2-3 месяца", – сказал он.

Врач пояснил, что, поскольку из-за эпидемии коронавируса в обществе сложилось мнение, что "кашель равно COVID-19", этот симптом будут связывать именно с ним.

"Я затрудняюсь сказать, как будут реагировать на то, что дети массово начнут кашлять", – заметил эпидемиолог.

Полную версию блиц-интервью с Андреем Александриным скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, исследователи из Королевского колледжа Лондона заявили, что COVID-19 может вызывать мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) у детей, который отличается от болезни Кавасаки.

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