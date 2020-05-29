Дети инвесторов "Укрбуда" трогательно обратились к Зеленскому: защитите нашу мечту!

Дети инвесторов госкорпорации "Укрбуд" записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разблокировать недострои.

Видео было опубликовано на Youtube-канале "Инвесторы Укрбуд". Они напомнили президенту, что, несмотря на его обещание, строительство жилых комплексов не восстановлено, а люди все еще ждут свое оплаченное жилье (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Несколько лет назад мама сказала, что мы переедем в новый дом. Мы вместе ездили выбирать новую квартиру. Я была рада видеть, как краны строят наш дом. Мы с мамой наблюдали и планировали ремонт. Господин президент, очень вас просим, пожалуйста, разблокируйте "Укрбуд"! Защитите нашу мечту", – сказали дети в обращении.

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Кроме того, родители детей направили письма в Офис Президента с напоминанием об обещании и привлекли к ним детские рисунки о желанной собственной комнате в квартире.

Для того, чтобы привлечь внимание президента к проблемам с выполнением его обещания, инвесторы зарегистрировали петицию, которая набрала 25000 необходимых подписей.

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