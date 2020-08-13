Дети и Революции. Я спросила у моей коллеги из Беларуси, чем я могу помочь. И в комментариях меня попросили написать о детях Беларуси. О том, как их сейчас поддержать. То, что будет в этом материале, касается многих - сложных, важных, судьбоносных, страшных событий и ситуаций. Во всех странах. Я не знаю, как более адресно донести информацию для тех, кому она сейчас важна - публикую тут - надеюсь, ее увидят.

Я думала найти мои материалы времени Майдана, но решила написать новый.

1. Мы не можем оградить ребёнка от информации. Даже, если при нем мы не говорим на какие-то темы - он заточен считывать наши невербальные сигналы. Он слышит обрывки разговоров. Он ощущает фон страха. Информация - помогает снизить уровень тревоги. Да, важно - то состояние, в котором мы информацию подаём. Чтобы быть опорой для ребёнка - очень важно сделать для себя что-то, чтобы успокоить дыхание, занять удобную позу, самим опереться на спинку стула. Только так то, что мы говорим - будет звучать для ребёнка правдой и будет его стабилизировать.

Информация подаётся коротко. Мы говорим фразу. Наблюдаем за реакцией ребёнка. Если задаёт вопросы - можем идти дальше. Идеально - если мы можем прикоснуться к ребёнку, держим ладонь в своей - давая ему поддержку. Берём на руки, обнимаем.

Что говорить? То, что для вас самих Правда. То, во что вы сами верите. Дети знают и понимают намного больше, чем нам кажется. и им важно знать правду. Форма - для малышей - адаптированная под их возраст. Возможно - это один из вариантов: ты видишь, что мы очень волнуемся. И видишь, что я иногда плачу и беспокоюсь. В нашей стране сейчас происходит очень важное. (Если ребёнок знал о выборах- можно сказать: помнишь, мы готовились к выборам, но узнали что нас обмахнули) То, к чему мы не были готовы. Но мы быстро учимся. И мы очень сильны. Мы сейчас становимся все сильнее. (В разговоре акцент на общей силе) Многие люди вышли защищать то, что мы считаем правильным. Взрослые сейчас борются за то, чтобы в нашей стране и в нашей жизни была правда. Ты же знаешь, как важно быть правдивым? Очень много взрослых сейчас защищают своих детей и свою страну от того, что считают неправильным.

Ты в безопасности. Мы с тобой. Но нам важно поддержать тех, кто о нас сейчас заботится.

Акцент в разговоре на том - что много, очень много взрослых готовы тебя защитить и брать ответственность. И дальше идти за вопросами детей.

Для детей до 10 лет этой информации хватит.

Подросткам важно рассказать то, что вы считаете важным - и сказать, где искать проверенную информацию

Подросткам, учитывая их возрастное стремление к риску - важно сказать - что вы должны быть убеждены в том, что они в безопасности. И обсудить правила - куда можно идти, что можно делать, как выходить на связь, какие слова пароли (тут вам важно следовать из текущей ситуации и информации)

2. С ребёнком должен находиться взрослый, которому ребёнок доверяет. Вы не сможете быть сосредоточенными в том, что важно вне дома - не зная, что ребёнок в безопасности.

(Пожалуйста, проговорите, напишите правила безопасности - чужим двери не открывать, куда идти, по какому телефону звонить, если вдруг родителя долго нет дома - фух. Пусть это не пригодится никогда)

3. Ребенку нельзя смотреть видео - где применяют силу. Любое видео со сценами насилия для ребёнка запрещено. Если ребёнок увидел из окна дома, из окна машины - мирные демонстрации - делаем акцент - ты видишь как много людей сейчас вместе, чтобы показать нашу силу и нашу правду, если увидел что-то страшное - важно сказать - то, что ты увидел ужасно. Я бы так хотела, чтобы в мире не было войн и злости. И я все сделаю, чтобы ты жил в таком мире. Мы сейчас едем (находимся) в безопасном месте. (И дальше - наблюдаем за состоянием ребёнка.)

4. Важно дать возможность отреагировать любую эмоцию - он может плакать, проявлять агрессию, замирать. С ребёнком важно говорить, можно пересказать ситуацию - стимулируя его говорить. "Мы ехали (сидели у окна), смотрели планшет и увидели... (если ребёнок сам говорит - не перебиваем, если мы говорим - говорим без подробностей, очень аккуратно) а потом мы поехали домой, помыли руки, выпили чаю. Сейчас мы дома в безопасности. Мы справились. Как супергерои. Ты очень сильный и смелый... Акцент может быть и на силе тех, кто выходит сейчас на улицы. Завершаем всегда словами о текущем моменте и о том, что сейчас он в безопасности.

5. Ребёнку любого возраста (3+, да и взрослому) важно предложить действие - что именно он может сделать (как минимум, это поможет снизить заряд напряжения и тревоги)

Что может ребенок:

1. Нарисовать рисунок победы "добра" над "злом"

2. Если семья верующих - помолиться

3. Если не верующих - направлять солнечные лучи туда, где темно.

4. Полезно рисовать на чёрной бумаге восковой пастелью (или чем угодно ярким) (рисуя на чёрном, проявляя краски - мы уже работаем со страхом. Рисовать ладонями (нам важно максимально зайдём воевать телесность)

5. Я не знаю, безопасно ли сейчас рисовать флаг и выставлять в окно. Совсем в этом не уверена. Но нарисовать и повесить его дома - да! Петь песни, которые вы воспринимаете, как патриотичные, песни силы - очень да!

6. Если ребёнок стал более агрессивен, или наоборот, более тревожен: если он хочет - Играть в подушечный бой - чтобы дать возможность отреагировать агрессию. И проявить силу. Рвать на мелкие части бумагу - собрать потом из обрывков коллаж.

7. Создавать что-то, где бы была метафора дома - домики из подушек, рисовать дома, радуги, из конструкторов Лего делать что-то, что напоминает укрытие

8. Мечтать. Говорить с ребёнком о том мире, о котором вы и он мечтаете

9. Рисовать вместе с ним - безопасное пространство, любое, воображаемое- рисовать, лепить

10. Готовить вместе с ребёнком для семьи, готовить для тех, кто сейчас не может о себе позаботиться - еда, пища - то, что соединяет нас с жизненностью, витальностью (это нормально, если кушать сейчас всем не хочется, как и нормально, если кушать хочется постоянно - это реакция на стресс)

11. Просите ребёнка любого возраста о помощи, особенно подростков. Чем больше есть аспектов, действий - в которых они могут проявить свою силу и ответственность, тем легче им справиться с напряжением. (Это могут быть совсем простые действия - взять ответственность за полив цветов, узнавать погоду, рисовать рисунки...)

12. Пожалуйста, отвечайте на все вопросы детей. Даже, если они вам кажутся глупыми, даже, если они их повторяют по много раз. Это сейчас особенно важно.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.