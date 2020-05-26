Ляшко озвучил новые правила работы детсадов

В условиях ослабления карантина в Украине социальную дистанцию между детьми в детских садиках соблюдать не обязательно.

Но взрослым будут рекомендовать передавать детей воспитателям снаружи здания. Об этом в эфире ObozTV рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы дали возможность открываться детским садикам, но мы не призываем, чтобы завтра все садики открывались. Собственник должен оценить возможность соблюдения тех или иных противоэпидемических норм", – пояснил он.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По словам Ляшко, большинство санитарных норм – те же, что были и до карантина. Единственное нововведение состоит в том, что детей рекомендуется передавать воспитателям на улице, а не в помещении. "Когда происходит столпотворение, возникает огромный риск передачи коронавирусной болезни именно среди взрослых", – рассказал главный санврач.

"Детям проводится термометрия. Они находятся в своих обычных группах", – добавил он.

"Мы рекомендуем, если позволяет погода, больше времени проводить на свежем воздухе, уменьшить количество контактов и перемешивания между разными группами, ограничивать празднование, фестивали, концерты", – сказал чиновник.

В то же время он подчеркнул, что в нормах не предусмотрено соблюдение социальной дистанции между детьми.

Ляшко озвучил правила работы детсадов

Ляшко обратился к родителям с призывом измерять температуру тела ребенка перед тем, как идти с ним в детский садик, а также обращать внимание на характерные симптомы заболевания. Если такие будут замечены, следует оставить ребенка дома.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что с 1 июня в столице откроются детские садики. "Как видите, вирус не отступает. И очень важно, насколько все будут соблюдать правила. Особенно, когда мы ослабляем ограничения. Поэтому не устану обращаться к киевлянам: не пренебрегайте своей безопасностью, своим здоровьем и здоровьем людей, которые рядом!" – подчеркнул он.