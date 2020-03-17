Детей в "ДНР" согнали на шабаш "русского мира" в разгар коронавируса

Российские террористы "ДНР" устроили очередную пропагандистскую массовую акцию с привлечением детей во временно окупированном Донецке.

Они посвятили ее 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне и провели, несмотря на то, что в мире сейчас сворачивают все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Фото с действа оккупантов показал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан.

В "ДНР" детей согнали на массовую акцию пропагандистов ко Дню победы Facebook Анатолия Штефана

"Оккупированный Донецк... Во всем мире идет удерживание от массовых собраний, а оккупанты Путлер-югенд наоборот собирают", – возмутился защитник Украины.

Судя по всему, к пропагандистской массовке привлекли детей-членов военизированной организации страны-агрессора "Юнармия". На кадрах дети, переодетые в военную экипировку, строятся перед якобы ветеранами и чествуют 75-летие победы, до которого еще почти два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах террористов "Л/ДНР" участились случаи массового дезертирства. Это связано с отсутствием ротации, которую российские кураторы пытаются оправдать мерами по борьбе с коронавирусом.

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