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17 марта • обновлено в 06:05
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Детей в "ДНР" согнали на шабаш "русского мира" в разгар коронавируса

2.1т
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Российские террористы "ДНР" устроили очередную пропагандистскую массовую акцию с привлечением детей во временно окупированном Донецке.

Они посвятили ее 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне и провели, несмотря на то, что в мире сейчас сворачивают все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Фото с действа оккупантов показал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан.

В "ДНР" детей согнали на массовую акцию пропагандистов ко Дню победы

В "ДНР" детей согнали на массовую акцию пропагандистов ко Дню победы

Facebook Анатолия Штефана

"Оккупированный Донецк... Во всем мире идет удерживание от массовых собраний, а оккупанты Путлер-югенд наоборот собирают", – возмутился защитник Украины.

Судя по всему, к пропагандистской массовке привлекли детей-членов военизированной организации страны-агрессора "Юнармия". На кадрах дети, переодетые в военную экипировку, строятся перед якобы ветеранами и чествуют 75-летие победы, до которого еще почти два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах террористов "Л/ДНР" участились случаи массового дезертирства. Это связано с отсутствием ротации, которую российские кураторы пытаются оправдать мерами по борьбе с коронавирусом.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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злой укр
злой укр
если они детей боятся,что будет когда отцы детей придут?!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
НА украине,этот шабаш каждый день в центре Киева
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