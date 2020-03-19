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19 марта • обновлено в 10:40
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Детей умершей с коронавирусом в Черновцах не проверили на болезнь: родные забили тревогу

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Умершую 33-летнюю жительницу Черновицкой области Татьяну Вишиван, у которой перед смертью обнаружили коронавирус, COVID-19, мог заразить именно муж.

При этом их детей и пожилых родных мужа на наличие заболевания не проверяли. Об этом в интервью "Фактам" рассказала ее мама Людмила Михайловна, которая сейчас находится в Италии.

По словам женщины, 18 марта дочь похоронили в селе в Кицманском районе Черновицкой области. На похоронах был только отец, который в последнее время не контактировал с ней. Муж и двое детей Татьяны находятся в изоляции. Женщина считает, что, вероятнее всего, заразил дочь именно зять, который недавно был в Италии.

У жительницы Черновицкой области подтвердили коронавирус

У жительницы Черновицкой области подтвердили коронавирус

У мужчины такой диагноз пока не подтвердили. При этом Людмила Михайловна утверждает, что детей и других его родственников на наличие коронавируса пока никто не проверял.

"Результатов теста зятя нет. А их с Таней детей – девочек шести и десяти лет – вообще не стали проверять. Еще перед тем, как у Тани заподозрили коронавирус, зять отвез детей к своим родителям. С тех пор девочки там и находятся. И если они тоже заразились, то не исключено, что коронавирус уже есть и у пожилых родителей зятя. Но пока этого никто не проверял", – подчеркнула Людмила Михайловна.

Татьяна Вишиван

Татьяна Вишиван

fakty.ua

Врачи сообщили, что в умершей были тяжелые сопутствующие заболевания, которые, вероятнее всего, и стали причиной ее смерти. Но мама Татьяны убеждена, что медики просто упустили время, когда еще могли спасти ее дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус.

  • Глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук заявил, что 33-летняя украинка в Черновицкой области умерла не от коронавируса, а из-за осложнений, вызванных хронической патологией.

  • Позже стало известно, что причину смерти жительницы Черновицкой области, у которой был диагностирован коронавирус, будет устанавливать полиция.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Теги
вирус смерть
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