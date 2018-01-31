Детей кормили отравленным мясом: на Житомирщине разгорелся масштабный скандал

В Житомирской области СБУ обнаружила, что воспитанники детских садов два года ели отравленное мясо.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Предприятие, которое поставляло продукт, кололо в него различные химикаты, благодаря которым мясо увеличивалось в размере и могло дольше сохраняться "пригодным" для употребления.

Правоохранители наведались на данное предприятие и обнаружили там оборудование и химические препараты. В лаборатории должны определить, что именно кололи в мясо, и насколько оно могло навредить детям.

Такое мясо поставлялось в 40 детских садиков Житомира, его ело порядка 10 тысяч детей.

Бизнесмену, в цеху которого нашли мясо с химикатами, объявили о подозрении.

Как писал "Обозреватель", в Киеве известный супермаркет угодил в скандал из-за испорченных продуктов.