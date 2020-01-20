"Любовь – на помойку!" Детдом в Виннице попал в громкий скандал: работники объяснились

Из детского дома "Малятко" в Виннице выбросили множество мягких игрушек и детской одежды, что вызвало бурное обсуждение в сети.
Волонтерка Юлия Дякун в понедельник, 20 января, на своей странице в Facebook опубликовала две фотографии свалки возле детдома. У мусорного бака она запечатлела целую гору разноцветных игрушек вперемешку с коробками, курточками, детскими кофтами и другим.
"Эти фото для тех, кто еще возит помощь в детские дома", – написала девушка, уточнив, что сделала снимки 19 января. Она добавила, что "больше ничего не будет комментировать".
Детдом "Малятко" в Виннице выбросил гору детских игрушек
Коллаж
Журналист и блогер Назар Приходько поделился на своем Facebook-аккаунте одной из этих фотографий, крайне резко высказавшись о сотрудниках учреждения.
"Это же волонтеры собирают игрушки и одежду для детей, лишенных родительского внимания, посты пишут о поездках к ним, потом несколько дней отходят психологически... А "воспитательницы" берут и выбрасывают всю любовь и заботу на помойку. Бл*ди!" – написал он.
Мужчина добавил, что если, согласно инструкций, мягкие игрушки запрещены в подобных учреждениях, то их стоило бы отдать волонтерам назад. "Может, еще кому-то понадобится", – считает Приходько.
Детдом "Малятко" в Виннице выбросил гору детских игрушек
Facebook/Юля Дякун
Детдом "Малятко" в Виннице выбросил гору детских игрушек
Facebook/Юля Дякун
В комментариях под двумя постами разгорелись дискуссии о ситуации в детских домах. Одни обвиняли их работников в равнодушии и неблагодарности, другие защищали, доказывая, что такие игрушки нельзя передавать детям.
Сотрудница винницкого "Малятко" Людмила Дымпалова пояснила, что в их детдом приехала комиссия из Киева и пожелала, чтобы "на их глазах были поломаны и выброшены мягкие игрушки, кое-какая одежда, которая, по их мнению, не соответствует стандартам".
"Все сфотографировали, дали кучу выговоров, не позволили ничего принимать от людей. Коллектив и так трясет, а тут еще такие сообщения", – написала Дымпалова.
Она также пригласила "всех добрых теть и дядь" поработать в детдоме за 3,9 тысяч в месяц.
Сотрудница детского дома пояснила выброшенные игрушки
Скриншот
Сотрудница детского дома пояснила выброшенные игрушки
Скриншот
Комментарии к постам
Скриншот
Комментарии к постам
Скриншот
Комментарии к постам
Скриншот
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