Десятки украинцев застряли в Турции: для их эвакуации организовали пором. Фото

Марина Лисничук Общество 09:10, 26.04.2020

В Украину из Турции на пароме эвакуируют почти сто украинцев, которые не успели вернуться домой до закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам дипломатов, сейчас на паром им удалось доставить 50 украинцев из Стамбула, Измира и Бурсы.

Украинцев эвакуируют из Турции на пароме
Facebook/Генконсульство Украины в Стамбуле

В то же время отмечается, что в целом этим рейсом домой вернутся более 90 граждан Украины. Самой маленькой пассажирке Софийке 1,5 года.

Украинцев эвакуируют из Турции на пароме
Facebook/Генконсульство Украины в Стамбуле

"Желаем спокойной дороги. Берегите себя и будьте здоровы!" – отметили в ведомстве.

Украинцев эвакуируют из Турции на пароме
Facebook/Генконсульство Украины в Стамбуле

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после запрета авиасообщения в Украине с другими странами, который был введена с 17 марта из-за пандемии коронавируса, за рубежом застряли тысячи украинских граждан.

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