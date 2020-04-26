Главная Новости
26 апреля • обновлено в 10:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Десятки украинцев застряли в Турции: для их эвакуации организовали пором. Фото

Читать материал на украинском

В Украину из Турции на пароме эвакуируют почти сто украинцев, которые не успели вернуться домой до закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам дипломатов, сейчас на паром им удалось доставить 50 украинцев из Стамбула, Измира и Бурсы.

Украинцев эвакуируют из Турции на пароме

Украинцев эвакуируют из Турции на пароме

Facebook/Генконсульство Украины в Стамбуле

В то же время отмечается, что в целом этим рейсом домой вернутся более 90 граждан Украины. Самой маленькой пассажирке Софийке 1,5 года.

Украинцев эвакуируют из Турции на пароме

Украинцев эвакуируют из Турции на пароме

Facebook/Генконсульство Украины в Стамбуле

"Желаем спокойной дороги. Берегите себя и будьте здоровы!" – отметили в ведомстве.

Украинцев эвакуируют из Турции на пароме

Украинцев эвакуируют из Турции на пароме

Facebook/Генконсульство Украины в Стамбуле

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после запрета авиасообщения в Украине с другими странами, который был введена с 17 марта из-за пандемии коронавируса, за рубежом застряли тысячи украинских граждан.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
эвакуация
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
7
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Виктор Виктор
Виктор Виктор
Украинский не выучили, а русский забыли. Г@внобоз, проблема даже заголовок грамотно написать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
заробитчанки вольную получиль.Наташи.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ч у б а т ы е, вас на какой помойке учили русскому языку? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги