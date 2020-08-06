Десятки украинцев в Бейруте попросили о помощи из-за взрыва, – Кулеба
Десятки украинцев в Бейруте попросили о помощи из-за взрыва, – Кулеба.
30 украинцев в столице Ливана Бейруте обратились за материальной помощью к Украине из-за взрыва в порту.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 5 августа. Он отметил, что вместе с тем, погибших и травмированных среди украинских граждан нет.
По словам Кулебы, один человек обратился за помощью из причин разрушения ее квартиры. "Мы предоставим ему необходимую помощь", – сообщил министр.
По его словам, еще 30 граждан обратились в посольство с просьбой денежной помощи. МИД изучает ситуации этих людей.
Кулеба также сообщил, что украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек.
Напомним, накануне посол Украины в Ливане Игорь Осташ подтвердил информацию, что среди пострадавших в результате взрывов в Бейруте есть граждане Украины.
"Есть некоторые семьи, в которых пострадало имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы (у граждан Украины – Ред.), но серьезно пострадавших пока нет. Пока речь идет о помощи в восстановлении домов или квартир. на сегодня серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет", – сказал Осташ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших составило не менее 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.
В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.
В порту Бейрута в момент происшествия стояло два украинских судна из Мариуполя.
Разрушение города показали с высоты птичьего полета. Сами взрывы также попали на свадебное видео.