Десятки украинцев в Бейруте попросили о помощи из-за взрыва, – Кулеба.

30 украинцев в столице Ливана Бейруте обратились за материальной помощью к Украине из-за взрыва в порту.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 5 августа. Он отметил, что вместе с тем, погибших и травмированных среди украинских граждан нет.

По словам Кулебы, один человек обратился за помощью из причин разрушения ее квартиры. "Мы предоставим ему необходимую помощь", – сообщил министр.

По его словам, еще 30 граждан обратились в посольство с просьбой денежной помощи. МИД изучает ситуации этих людей.

Кулеба также сообщил, что украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек.

Напомним, накануне посол Украины в Ливане Игорь Осташ подтвердил информацию, что среди пострадавших в результате взрывов в Бейруте есть граждане Украины.

"Есть некоторые семьи, в которых пострадало имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы (у граждан Украины – Ред.), но серьезно пострадавших пока нет. Пока речь идет о помощи в восстановлении домов или квартир. на сегодня серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет", – сказал Осташ.

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