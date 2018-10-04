Десятки тысяч: оккупанты начали массовое заселение Крыма россиянами

Оккупационные власти переселяют в Крым десятки тысяч россиян, чтобы вытеснить несогласных с режимом украинцев. Таким образом там притесняют проукраинское население настолько, что им страшно друг с другом говорить на улицах.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Среди прочего он также отметил, что путь, который избрала Россия на оккупированном нею Крыму, неминуемо приведет к упадку и возвращению полуострова в Украину, пишет УНИАН.

"Крым под российской оккупацией идет в никуда. Там создана ситуация, когда каждый может быть арестован днем или ночью. Люди опасаются разговаривать друг с другом прямо на улицах...Россия начала массовое переселение из своих регионов в Крым, чтобы вытеснить всех тех, кто мечтает о его освобождении. Речь идет о переселении десятков тысяч людей", — сообщил министр.

Он также отметил, что нет никаких шансов улучшить экономику оккупированной территории, поскольку на бизнес там наложены мировые санкции.

"А санкции будут сохраняться, и последняя Крымская декларация со стороны Соединенных Штатов это четко показывает", — добавил Павел Климкин.

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