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Десятки тысяч: оккупанты начали массовое заселение Крыма россиянами

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Оккупационные власти переселяют в Крым десятки тысяч россиян, чтобы вытеснить несогласных с режимом украинцев. Таким образом там притесняют проукраинское население настолько, что им страшно друг с другом говорить на улицах.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Среди прочего он также отметил, что путь, который избрала Россия на оккупированном нею Крыму, неминуемо приведет к упадку и возвращению полуострова в Украину, пишет УНИАН.

"Крым под российской оккупацией идет в никуда. Там создана ситуация, когда каждый может быть арестован днем или ночью. Люди опасаются разговаривать друг с другом прямо на улицах...Россия начала массовое переселение из своих регионов в Крым, чтобы вытеснить всех тех, кто мечтает о его освобождении. Речь идет о переселении десятков тысяч людей", — сообщил министр.

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Он также отметил, что нет никаких шансов улучшить экономику оккупированной территории, поскольку на бизнес там наложены мировые санкции.

"А санкции будут сохраняться, и последняя Крымская декларация со стороны Соединенных Штатов это четко показывает", — добавил Павел Климкин.

Как писал OBOZREVATEL, в Крыму признали туристический провал и абсолютную непопулярность курорта среди отдыхающих.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Заселение Крыма россиянами началось ещё в XIII веке, когда никакой укроины в проекте не было
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Из Украины бегут миллионами!!!!)))))))) Какие санкции наложили на Незалежную?????)))))
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