Десятки людей потеряли дома: власти сообщили о последствиях пожаров на востоке Украины

Из-за пожаров в Харьковской и Луганской областях 33 человека остались без жилья.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, Владимир Зеленский заслушал последнюю информацию о ситуации с пожарами от премьер-министра Дениса Шмыгаля и чиновников, которые сейчас находятся на месте возгорания в регионах.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что люди потеряли не только жилье, но и документы, личные вещи, и просят компенсации за сгоревшие дома и внимания со стороны властей.

Она добавила, что всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решили разместиться у родственников.

В правительстве сообщили, что всем, кто потерял дом, будет выплачено до 300 000 гривен компенсации. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что деньги будут перечислены людям в течение месяца.

По последней информации ГСЧС, к ликвидации огня в Харьковской и Луганской областях привлечена пожарная авиация МВД: работает два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины. Сейчас воздушный мониторинг показывает, что открытого огня и угрозы населенным пунктам нет.

Как возможная причина возгораний рассматриваются поджоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 3 сентября масштабный пожар в Харьковской области локализован. Очаги огня в селах Воробьевка и Гряниковка ликвидированы.