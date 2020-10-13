Десять вакцин против коронавируса находятся на заключительном этапе испытаний – ВОЗ

В мире 10 вакцин-кандидатов против коронавируса находятся на завершающем этапе клинических испытаний.

Достаточно данных относительно вакцин для передачи регуляторным органам удастся собрать в период с декабря 2020-го до начала 2021 года, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, сообщили на сайте ETHealthWorld.

"Как вы знаете, сейчас у нас на определенной стадии клинических испытаний находится более 40 вакцин-кандидатов, и 10 из них находятся на третьей фазе испытаний, то есть на завершающем этапе клинических тестирований, которые сообщат нам об их эффективности и безопасности", – подчеркнула она.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в США временно остановили испытания вакцины от COVID-19 из-за загадочной болезни одного из добровольцев. Врачи проверяют, может ли она быть связана с вакциной или это совпадение.