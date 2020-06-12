Десять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина: в Минздраве уточнили список

После рекордного роста количества инфицированных коронавирусом в Украине стало больше и регионов, которые не могут продолжить послаблять карантинные ограничения.

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Так, по состоянию на 12 июня не соответствуют требованиям для этого Киев и еще девять областей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Помимо столицы, в этот список вошли Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Отмечается, что во всех десяти регионах выявлено более 12 случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней.

Показатели для ослабления карантина по состоянию на 12 червня moz.gov.ua

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает его ослабление, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", – подчеркнули в ведомстве.

Согласно последним данным, лидерами по заболеваемости COVID-19 в Украине за все время пандемии стали Черновицкая область – 3831 случай инфицирования, а также Киев – 3766 и Львовщина – 2526.

Коронавирус в Украине covid19.rnbo.gov.ua

В Минздраве напомнили, что снятие ограничений в указанных регионах будет возможно только при соответствии следующим требованиям:

инцидентность заболеваний за последние семь дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;

загруженность мест в больницах – менее 50%;

проведение за последние семь дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Коронавирус в Украине covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за прошедшие сутки.