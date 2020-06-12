Главная Новости
12 июня • обновлено в 14:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Десять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина: в Минздраве уточнили список

3.2т
Читать материал на украинском

После рекордного роста количества инфицированных коронавирусом в Украине стало больше и регионов, которые не могут продолжить послаблять карантинные ограничения.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Так, по состоянию на 12 июня не соответствуют требованиям для этого Киев и еще девять областей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Помимо столицы, в этот список вошли Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Десять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина: в Минздраве уточнили список

Отмечается, что во всех десяти регионах выявлено более 12 случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней.

Показатели для ослабления карантина по состоянию на 12 червня

Показатели для ослабления карантина по состоянию на 12 червня

moz.gov.ua

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает его ослабление, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", – подчеркнули в ведомстве.

Согласно последним данным, лидерами по заболеваемости COVID-19 в Украине за все время пандемии стали Черновицкая область – 3831 случай инфицирования, а также Киев – 3766 и Львовщина – 2526.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

covid19.rnbo.gov.ua

В Минздраве напомнили, что снятие ограничений в указанных регионах будет возможно только при соответствии следующим требованиям:

  • инцидентность заболеваний за последние семь дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;

  • загруженность мест в больницах – менее 50%;

  • проведение за последние семь дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Украине официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за прошедшие сутки.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,5 млн человек, погибли – больше 421 тысяч.

  • Мать из Калифорнии призвала не надевать маски на маленьких детей. Она озвучила смертельные риски.

  • Ляшко назвал причину нового антирекорда Украины по COVID-19.

  • В США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться коронавирусом.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги