Десять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине

Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки, 2 октября, было зафиксировано в десяти регионах.

Рейтинг лидеров возглавила Харьковская область с 516 новыми инфицированными. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего зараженных зарегистрировали в:

Харьковской области – 516

Киеве – 441

Одесской области – 310

Днепропетровской области – 297

Сумская область – 231

Хмельницкая область – 215

Полтавская область – 215

Донецкая область – 214

Львовская область – 206

Житомирская область – 203

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально подтверждены 222 332 случая коронавирусной инфекции. Из них 4661 – обнаружен за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.