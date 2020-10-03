Десять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине
Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки, 2 октября, было зафиксировано в десяти регионах.
Рейтинг лидеров возглавила Харьковская область с 516 новыми инфицированными. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Больше всего зараженных зарегистрировали в:
Харьковской области – 516
Киеве – 441
Одесской области – 310
Днепропетровской области – 297
Сумская область – 231
Хмельницкая область – 215
Полтавская область – 215
Донецкая область – 214
Львовская область – 206
Житомирская область – 203
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально подтверждены 222 332 случая коронавирусной инфекции. Из них 4661 – обнаружен за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.