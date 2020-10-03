Десять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Украине

Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки, 2 октября, было зафиксировано в десяти регионах.

Рейтинг лидеров возглавила Харьковская область с 516 новыми инфицированными. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больше всего зараженных зарегистрировали в:

  • Харьковской области – 516

  • Киеве – 441

  • Одесской области – 310

  • Днепропетровской области – 297

  • Сумская область – 231

  • Хмельницкая область – 215

  • Полтавская область – 215

  • Донецкая область – 214

  • Львовская область – 206

  • Житомирская область – 203

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально подтверждены 222 332 случая коронавирусной инфекции. Из них 4661 – обнаружен за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

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