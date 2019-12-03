"Дешевый пиар!" Глава ОГА похвастался помощью детям-сиротам и нарвался на критику

Пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации опозорилась сообщением о поездке руководства региона в детский дом. В частности, подала все как художественный пиар главы области Игоря Бондаренко.

Текст о визите чиновника в детдом в Сваляве был опубликован на сайте ведомства 29 ноября. Отмечается, что там живут и воспитываются 107 детей в возрасте от рождения до трех лет.

"Ароматные, хрустящие, сочные, а главное очень полезные яблоки дополнили сегодня рацион воспитанников областного детского дома в Сваляве. Более 160 кг высших сортов яблок лично привез детям председатель Закарпатской ОГА Игорь Бондаренко", – говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Закарпатской ОГА Игорь Бондаренко carpathia.gov.ua

Помимо этого, авторы заявили, что когда воспитанникам поднесли нарезанные плоды и позволили набрать их, сколько захочется – "в детских глазах была нешуточная радость". Малыши якобы "окружили гостя и наперегонки угощались спелыми фруктами". А в благодарность за такую щедрость начали рассказывать ему стишки.

Глава ОГА похвастался помощью детдому в Сваляве carpathia.gov.ua

Как "лаконично" отметили в сообщении, в качестве подарка детям-сиротам чиновник выбрал именно яблоки, поскольку они богаты витамином А.

"Напомним, что в начале осени несколько детских учреждений края получили сортовые виды винограда, которые организовал деткам Игорь Бондаренко и основатель винодельческой компании...", – решили подчеркнуть в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Игорь Бондаренко нарвался на критику из-за пиара на детях carpathia.gov.ua

Такая благотворительность со стороны чиновника разозлила украинцев в соцсети. Под постом на Facebook журналиста "Лига.Новости" Дианы Буцко пользователи раскритиковали "дешевый пиар" руководителя Закарпатской области.

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Одни негодовали из-за того, что в качестве презента детям, которые обделены вниманием родителей и вообще семьи, преподнесли всего лишь яблоки, подчеркнув, что такие фрукты и без того должны быть в их рационе. Другие отметили, что ко всему прочему Игорь Бондаренко родом из Крыма и является владельцем и основателем сети кондитерских с одноименным брендом.

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Напомним, что президент Владимир Зеленский своим указом назначил Игоря Бондаренко руководителем Закарпатской области 6 июля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, представители венгерской культуры Закарпатья расценило как оскорбление местной общины слова Игоря Бондаренко, главы Закарпатской ОГА, о том, что они являются украинцами венгерского происхождения. А также выразили официальный протест из-за слов чиновника.

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