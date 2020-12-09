Десантники ВСУ провели масштабные учения возле Крыма. Фото и видео

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины провели масштабные учения вблизи от временно оккупированного Россией Крыма. Одной из их главных задач была отработка быстрого выдвижения на угрожающие направления.

Также, по легенде, защитники должны были удерживать противника, высадившегося на морское побережье, до прихода основных сил. О ходе учений рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает служба по связям с общественностью Командования ОС ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Десантники ВСУ во время вышкола на юге Украины. Facebook Командования ОС ВСУ

Защитники Украины тренировались сдерживать врага, который десантировался с моря. Facebook Командования ОС ВСУ

Воин ВСУ стреляет из автомата во время учений. Facebook Командования ОС ВСУ

"Во время боевого вышкола состоялся штурм господствующей высоты. Особое внимание уделялось умению командиров управлять подразделением, следить за ходом боя, вести разведку противника, своевременно ставить задачи подчиненным, умело использовать все огневые средства, а также результатам огневого поражения противника", – отметил он.

Итоги учений показали, что десантники справились со всеми поставленными задачами. Поэтому все подразделение, принимавшее в них участие, было оценено как готовое выполнять задачи по назначению.

В учениях ВСУ было задействовано много военной техники. Facebook Командования ОС ВСУ

По легенде, ДШВ ВСУ осуществляли штурм господствующей высоты. Facebook Командования ОС ВСУ

Воин отрабатывает огневое поражение противника. Facebook Командования ОС ВСУ

ВСУ отработали быстрое выдвижение на угрожаюищие направления. Facebook Командования ОС ВСУ

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