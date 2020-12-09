Десантники ВСУ провели масштабные учения возле Крыма. Фото и видео

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины провели масштабные учения вблизи с временно оккупированным Россией Крымом. Одной из их главных задач была отработка быстрого выдвижения на угрожающие направления.

Также, по легенде, защитники должны были удерживать противника, высадившегося на морское побережье, до прихода основных сил. О ходе учений рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает служба по связям с общественностью Командования ОС ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во время боевого вышкола состоялся штурм господствующей высоты. Особое внимание уделялось умению командиров управлять подразделением, следить за ходом боя, вести разведку противника, своевременно ставить задачи подчиненным, умело использовать все огневые средства, а также результатам огневого поражения противника", – отметил он.

Итоги учений показали, что десантники справились со всеми поставленными задачами. Поэтому все подразделение, которое принимало в них участие, было оценено как готовое выполнять задачи по назначению.

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