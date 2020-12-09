Десантники ВСУ провели масштабные учения возле Крыма. Фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Десантно-штурмовые войска ВСУ

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины провели масштабные учения вблизи с временно оккупированным Россией Крымом. Одной из их главных задач была отработка быстрого выдвижения на угрожающие направления.

Также, по легенде, защитники должны были удерживать противника, высадившегося на морское побережье, до прихода основных сил. О ходе учений рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает служба по связям с общественностью Командования ОС ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Десантники ВСУ во время вышкола на юге Украины.
Защитники Украины тренировались сдерживать врага, который десантировался с моря.
Воин ВСУ стреляет из автомата во время учений.

"Во время боевого вышкола состоялся штурм господствующей высоты. Особое внимание уделялось умению командиров управлять подразделением, следить за ходом боя, вести разведку противника, своевременно ставить задачи подчиненным, умело использовать все огневые средства, а также результатам огневого поражения противника", – отметил он.

Итоги учений показали, что десантники справились со всеми поставленными задачами. Поэтому все подразделение, которое принимало в них участие, было оценено как готовое выполнять задачи по назначению.

В учениях ВСУ было задействовано много военной техники.
По легенде, ДШВ ВСУ осуществляли штурм господствующей высоты.
Воин отрабатывает огневое поражение противника.
ВСУ отработали быстрое выдвижение на угрожаюищие направления.

ОС ВСУ

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УкраинаВооруженные силы УкраиныСергей Наев