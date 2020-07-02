Десантники ВСУ показали зрелищные кадры с боевых стрельб

Виктория Довгань Общество 16:54, 2.07.2020 Обновлено: 16:54, 2.07.2020

На Житомирщине в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ начались тактико-специальные учения с боевой стрельбой.

Зрелищные кадры с полигона опубликовали на официальной странице бригады в Facebook. Отмечается, что основной целью учений является практическое слаживание и совершенствование возможностей личного состава во взаимодействии между органами и подразделениями.

Слаживание продолжается на одном из полигонов Житомирщины
Facebook 95 бригады ВСУ
Военные 95 бригады ВСУ
Facebook 95 бригады ВСУ
Защитники отрабатывали взаимодействие подразделений
Facebook 95 бригады ВСУ

Также совершенствуется умение командиров подразделений быстро и точно оценивать изменение тактической обстановки. Ведь это обеспечивает высокую оперативность и своевременность в выполнении поставленных задач по противодействию противнику.

Защитники из состава 95 ОДШБ ВСУ
Facebook 95 бригады ВСУ
Десантник наблюдает за стрельбами
Facebook 95 бригады ВСУ
Командиры отрабатывали быструю оценку изменения тактической обстановки
Facebook 95 бригады ВСУ
Учения предусматривают боевые стрельбы десантников
Facebook 95 бригады ВСУ
Воин-десантник на полигоне
Facebook 95 бригады ВСУ
В учениях задействована новейшая техника
Facebook 95 бригады ВСУ
Воины во время слаживания
Facebook 95 бригады ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня морская авиационная бригада ВСУ провела масштабные летно-тактические учения в Николаевской области. В течение пяти дней были отработаны различные сценарии применения подразделений при обеспечении действий Военно-морских сил.

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