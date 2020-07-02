Десантники ВСУ показали зрелищные кадры с боевых стрельб

На Житомирщине в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ начались тактико-специальные учения с боевой стрельбой.

Зрелищные кадры с полигона опубликовали на официальной странице бригады в Facebook. Отмечается, что основной целью учений является практическое слаживание и совершенствование возможностей личного состава во взаимодействии между органами и подразделениями.

Слаживание продолжается на одном из полигонов Житомирщины Facebook 95 бригады ВСУ

Военные 95 бригады ВСУ Facebook 95 бригады ВСУ

Защитники отрабатывали взаимодействие подразделений Facebook 95 бригады ВСУ

Также совершенствуется умение командиров подразделений быстро и точно оценивать изменение тактической обстановки. Ведь это обеспечивает высокую оперативность и своевременность в выполнении поставленных задач по противодействию противнику.

Защитники из состава 95 ОДШБ ВСУ Facebook 95 бригады ВСУ

Десантник наблюдает за стрельбами Facebook 95 бригады ВСУ

Командиры отрабатывали быструю оценку изменения тактической обстановки Facebook 95 бригады ВСУ

Учения предусматривают боевые стрельбы десантников Facebook 95 бригады ВСУ

Воин-десантник на полигоне Facebook 95 бригады ВСУ

В учениях задействована новейшая техника Facebook 95 бригады ВСУ

Воины во время слаживания Facebook 95 бригады ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня морская авиационная бригада ВСУ провела масштабные летно-тактические учения в Николаевской области. В течение пяти дней были отработаны различные сценарии применения подразделений при обеспечении действий Военно-морских сил.