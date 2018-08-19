Десантировались и "взяли" порт: в сети показали успех украинских морпехов

Украинские морские пехотинцы прошли первые этапы тактико-строевых занятий и тренировки с боевой стрельбой, которая включала высадку малых десантных групп и взятие под контроль важных объектов и коммуникаций.

Морские пехотинцы успешно десантировались с моря и взяли под охрану морской порт, сообщили в пресс-службе Генерального штаба вооруженных сил Украины.

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facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

В Одесском отдельном батальоне морской пехоты добавили, что второй этап занятия включал в себя перемещение личного состава в район сосредоточения подразделений усиления - организацию охраны и обороны побережья.

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

"Успешно отработаны действия управления подразделениями при ведении боя с основными силами противника, которые проводят высадку морского десанта", - уточнили морпехи.

Ранее OBOZREVATEL публиковал колонку военного журналиста Романа Бочкалы, который рассказал - украинская армия действительно вернула под свой контроль 17 км территории, которая раньше находилась в т.н. серой зоне. В такой зоне когда-то находилось село Луганское, часть Зайцево и ряд других населенных пунктов.