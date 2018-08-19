МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Десантировались и "взяли" порт: в сети показали успех украинских морпехов

6.6тЧитать новость на украинском

Украинские морские пехотинцы прошли первые этапы тактико-строевых занятий и тренировки с боевой стрельбой, которая включала высадку малых десантных групп и взятие под контроль важных объектов и коммуникаций.

Морские пехотинцы успешно десантировались с моря и взяли под охрану морской порт, сообщили в пресс-службе Генерального штаба вооруженных сил Украины.

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

В Одесском отдельном батальоне морской пехоты добавили, что второй этап занятия включал в себя перемещение личного состава в район сосредоточения подразделений усиления - организацию охраны и обороны побережья.

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

facebook.com/137marinebattalion

"Успешно отработаны действия управления подразделениями при ведении боя с основными силами противника, которые проводят высадку морского десанта", - уточнили морпехи.

Новости
"Склоняем головы!" На Донбассе тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха

Ранее OBOZREVATEL публиковал колонку военного журналиста Романа Бочкалы, который рассказал - украинская армия действительно вернула под свой контроль 17 км территории, которая раньше находилась в т.н. серой зоне. В такой зоне когда-то находилось село Луганское, часть Зайцево и ряд других населенных пунктов.

Место
Украина
Объект
Генеральный штаб ВСУ
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
3
35
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
Это те морпехи которым по жбану в Крыму настучали и которые с обосранными шароварами из Крыма тикали?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
2 из 4 ответов | показать все
Кротов Даниил
Кротов Даниил
Александр, надавали?а потом погибли, многих так и не нашли. а тот десяток который сбежал и оставил ДАП, теперь на резинках плавает?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Слепцов Егор
Слепцов Егор
Александр, Так эти клыкодавы до сих пор как живые перед глазами стоят. Очки им развальцевали так, что ведро со свистом пролетало))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Во, отлично!!! Ну теперь-то точно Украина пойдёт "освобождать" Крым! Кстати, жёлто-голубые спасательные жилеты, это что бы точно не промазать?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Мощные надувные лодки украинских морпехов взорвали сеть.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наши блоги