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17 декабря • обновлено в 17:25
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"Держитесь! Молимся!" Азербайджанец, депортированный из Украины, выступал за "Л/ДНР". Видео

3.7т
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Азербайджанский блогер Эльвин Исаев, которого Украина депортировали в Баку, поддерживал боевиков на Донбассе, а также участвовал в сборе помощи для российских терористов и их наемников.

Об этом пишет издание Цензор.НЕТ, в распоряжении которого оказалась видеозапись с подтверждением того, что Исаев был на стороне сепаратистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

На ролике азербайджанец заявляет о поддержке боевиков Донбасса и говорит о том, что отправляет для них грузовик с помощью.

Эльвин Исаев поддерживал террористов на Донбассе

Эльвин Исаев поддерживал террористов на Донбассе

kavkaz-uzel.eu

"Вот небольшая, но помощь ребятам, которые там сейчас. Им сейчас очень трудно. Привет передаем в Донецк, Луганск... Держитесь. Россия с вами... Мы молимся за вас, чтобы скорее в ваш дом пришел мир", – говорит Исаев на записи.

Как писал OBOZREVATEL, 15 декабря стало известно, что Украина выслала в Азербайджан оппозиционного активиста Эльвина Исаева, который рассказывал о коррупции в стране, а также критиковал президента Ильхама Алиева.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Georg Georgi
Georg Georgi
Sobaka, noverno etot pidar i Armian poderjivaet na karabaxe, vot gnida,
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Руденко Вован
Руденко Вован
Надеюсь ему очко порвут.
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Махно Семен
Махно Семен
Интересно одно - кто это пустил в Украину, и что оно здесь делало?
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