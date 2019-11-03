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3 ноября • обновлено в 12:08
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"Держите порох сухим!" Зеленский обратился к украинским ракетным войскам

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к военным, поздравив их с Днем ракетных войск и артиллерии.

Он призвал бойцов быть гарантом сохранения тишины в рамках разведения войск. Обращение опубликовано на сайте главы государства.

"Воины-артиллеристы всегда считались элитой войска и отличались своей организованностью, слаженностью, точностью в расчетах и ​​точностью огня и ударов. В ваших руках – мощные артиллерийские и ракетные системы, которыми вы хорошо владеете и мастерски применяете", – отметил Зеленский.

Владимир Зеленский поздравил с Днем ракетных войск и артиллерии

Владимир Зеленский поздравил с Днем ракетных войск и артиллерии

Кадр из видео

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Он поблагодарил военных за профессионализм, который позволил сохранить тысячи жизней на Донбассе в боях с российским агрессором.

"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения. В этот день мы в скорби склоняем головы перед героями-артиллеристами, которые отдали свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память. От имени Украинского народа искренне Спасибо личному составу ракетных войск и артиллерии за героизм, отвагу и самоотверженность", – добавил президент.

Зеленский обратился к ракетным войскам и артиллеристам

Зеленский обратился к ракетным войскам и артиллеристам

Он пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в победу.

Напомним, процесс разведения войск Украина и "ЛНР" у н.п. Золотое начали 29 октября. 1 ноября "народная милиция" самопровозглашенной "республики" также заявила, что отвод сил завершен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
война
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Комментарии
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Питон Каа
Питон Каа
Все ракетные войска и артиллерия Украины - родом из СССР, так ею ненавидимый, своего ничего нет и не предвидится в виду полной рукожопости.
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"В ваших руках – мощные артиллерийские и ракетные системы, которыми вы хорошо владеете и мастерски применяете для убийства своих сограждан на Донбассе! 200 детей убили! От имени Украинского народа искренне Спасибо личному составу ракетных войск и артиллерии за героизм, отвагу и самоотверженность ", – отметил Зеленский.
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1
1
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
Кристина Стефанова, угомонись батальон Заря под руководством куровод Плотницкого , обстреливал Луганск в 14-м , СК РФ уже доказал ....)))) завывай тише , негромко - а то и путина спалишь !
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0
0
семенов Александр
семенов Александр
Украинские воины артиллеристы."прославились" лишь тем что палили по собственным городам,убивая собственных же граждан. в том числе страриков женщин и детей.Больше никаких пэрэмог они не одержали
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3
1
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
семенов Александр, угомонись ,батальон Заря под руководством куровода Плотницкого , обстреливал Луганск в 14-м , СК РФ уже доказал ....)))) завывай тише , негромко - а то и путина спалишь !
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0
0
Волчанський Володимир
Волчанський Володимир
семенов Александр, ну то пошли запит до псковських десантників,немало іх пішли на зустріч до вельзевула після зустрічі з украінськими артилеристами
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2
1

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