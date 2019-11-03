"Держите порох сухим!" Зеленский обратился к украинским ракетным войскам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к военным, поздравив их с Днем ракетных войск и артиллерии.
Он призвал бойцов быть гарантом сохранения тишины в рамках разведения войск. Обращение опубликовано на сайте главы государства.
"Воины-артиллеристы всегда считались элитой войска и отличались своей организованностью, слаженностью, точностью в расчетах и точностью огня и ударов. В ваших руках – мощные артиллерийские и ракетные системы, которыми вы хорошо владеете и мастерски применяете", – отметил Зеленский.
Владимир Зеленский поздравил с Днем ракетных войск и артиллерии
Кадр из видео
Он поблагодарил военных за профессионализм, который позволил сохранить тысячи жизней на Донбассе в боях с российским агрессором.
"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения. В этот день мы в скорби склоняем головы перед героями-артиллеристами, которые отдали свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память. От имени Украинского народа искренне Спасибо личному составу ракетных войск и артиллерии за героизм, отвагу и самоотверженность", – добавил президент.
Зеленский обратился к ракетным войскам и артиллеристам
Он пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в победу.
Напомним, процесс разведения войск Украина и "ЛНР" у н.п. Золотое начали 29 октября. 1 ноября "народная милиция" самопровозглашенной "республики" также заявила, что отвод сил завершен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению сил и средств в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.
Это состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
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