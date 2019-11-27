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29 ноября • обновлено в 12:21
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"Держи вора!" Бывший топ-чиновник Минкульта попал в громкий церковный скандал

2.5т
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Возглавлявший Департамент Минкульта по вопросам религий Андрей Юраш, который претендует на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести, попал в громкий скандал.

Известно, что он не смог пройти конкурс и не был допущен до собеседования. После этого студентам нескольких украинских вузов начали приходить СМС и сообщения в чатах с просьбой поддержать Юраша – в частности, написать письма в его поддержку.

Новости
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Андрей Юраш

Андрей Юраш

"112 Украина"

Фото таких посланий начали "гулять" в сети вместе с обвинениями в использовании админресурса.

В то же время архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря отбросил все упреки общественности и заявил, что данные просьбы не имеют обязательного характера и ничего общего с принуждением к каким-либо действиям. В свою очередь, он заявил об админресурсе на более высоком уровне, который задействован как раз против Юраша.

"Очевидно, что во все это вложено сотни тысяч "убедительных аргументов". И как вищенька на торте - крики "Держи вора!". Это не МП и РФ делают все возможное, чтобы получить доступ к администрированию государственно-церковных отношений, это преподаватель КПБА студентов "заставляет"..." – возмутился он.

Есть также в сети и реакция самого Юраша на данную ситуацию. По его словам, три этапа конкурса он и его основной конкурент Юрий Решетников прошли с почти одинаковыми высокими баллами, однако комиссия из-за чьего-то "неадекватного решения" не допустила их до собеседования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евстратий Зоря заявил, что в условиях оккупации Крыма для украинских верующих, проживающих на полуострове, наступили времена "как при гонениях советских безбожников".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Андрей Юраш Евстратий (Зоря)
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины Министерство культуры
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