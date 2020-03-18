Отказали в лечении: всплыли скандальные детали смерти украинки от коронавируса

Полиция начала расследование смерти 33-летней Татьяны В. из Черновицкой области, которая стала второй жертвой коронавируса. По словам мамы Татьяны, врачи не оказывали ей помощь. Медики же уверяют, что женщина была серьезно больна и якобы скончалась не от коронавируса.

Что известно о молодой матери двоих детей и ее болезни — читайте в материале OBOZREVATEL.

Несколько раз отправляли домой

Полиция открыла уголовное производство по статье "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Поводом послужила публикация на одном из новостных сайтов Черновцов.

Людмила Пацалюк уверяет, что ее дочь Татьяну могли спасти, если бы вовремя оказали помощь. Мама подтверждает, что у дочери была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга. Но в 2016 ее успешно прооперировали в Киеве. И в последнее время Татьяна чувствовала себя нормально.

К врачам Татьяна обратилась 7 марта, после того, как у нее поднялась температура. Назначенные врачом антибиотики не помогали. И супруг сам возил больную по врачам — сначала в городок Вышковцы к врачу, который назначил ей антибиотики. 13 марта туда же поехали на рентген, который показал двухстороннюю пневмонию. Тогда супруг отвез Татьяну в Черновцы в областную больницу, в отделение пульмонологии, где врачи были недовольны, что женщина приехала без направления. Помощь там не предоставили, сказали, что хрипов нет и снимок нормальный. И отправили Татьяну домой.

Инфекционное отделение больницы Черновцов, где умерла молодая женщина acc.cv.ua

Она уточнила, что дочь имела фармацевтическое образование, поэтому понимала последствия и старалась спастись. 14 марта, когда женщина уже начала задыхаться, скорая ее отвезла в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Но из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и интоксикации организма ее состояние ухудшилось. У нее появились судороги, она потеряла сознание. И вечером в понедельник, 15 марта, Татьяна умерла.

"Врачи поставили диагноз – эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было", – написала мама.

Приезжала делать рентген

В городке Вышковцы Выжницкого района Черновицкой области нам подтвердили — история правдивая. Татьяна действительно приезжала к ним делать флюорографию.

"Она жила в селе Брусница соседнего, Кицманского, района. Ее действительно завернули домой из отделения пульмонологии больницы Черновцов. И когда ее привезли второй раз в больницу, уже было поздно", – сказали нам в горсовете Вышковцов.

В больницу Вышковцов Татьяна приезжала делать рентген Скриншот

И уточнили, что врачи с их городка, которые делали Татьяне рентген, сейчас на самоизоляции. Пока их никто не проверял на коронавирус. "Да и вирус этот сразу не проявляется, поэтому если появятся какие-то симптомы, тогда обследуются", – считают чиновники.

Держала свою аптеку

В селе Брусница рассказали, что сиротами остались двое девочек, 10 и 6 лет. Здесь Татьяна жила с мужем и отцом.

"Мама Татьяны живет в Италии. Мы читали статью и очень удивились — откуда она могла знать столько подробностей, если давно здесь не была. Коронавирус вероятнее всего нашей односельчанке привез ее муж, он буквально недавно вернулся из Италии. В нашу амбулаторию с жалобами на простуду Татьяна тоже не обращалась", – добавили в селе.

33-летняя Татьяна В. ОК.ru

Там говорят, что молодая мама раньше занималась бизнесом — держала свою аптеку. Потом сильно заболела чем-то по невралгии и получила инвалидность. Последние несколько лет нигде не работала. В основном занималась дочками. О дате похорон, уточняют в Бруснице, еще ничего не известно.

"Она умерла не от коронавируса"

В Черновицкой областной больнице говорят, что причиной смерти Татьяны стал не коронавирус, а судорожный синдром на фоне отека головного мозга.

“И не исключено, что с кровоизлиянием в мозг. И все это произошло из-за того, что у молодой женщины была сложная и тяжелая патология нервной системы. Кроме того, у нее была еще одна патология — эндокринная. И третье, у нее было поражение легких без легочной недостаточности. И параллельно мы зафиксировали коронавирус", – сказала журналистам заместитель главного врача областной больницы Ольга Снигуряк.

Врачи говорят, что смерть молодой женщины настала не от коронавируса Скриншот

Медик объяснила, что при коронавирусе больные умирают от легочной недостаточности, а у их пациентки ее не было.

Однако в контакте с Татьяной были пять человек, сейчас они изолированы и у некоторых из них есть признаки коронавируса.

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