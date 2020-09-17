Деркач заявил об отношениях Шабунина с Кристиной Квин: что о ней известно
Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач заявил, якобы между украинским активистом Виталием Шабуниным и и.о. посла США в Украине Кристиной Квин есть романтические отношения.
"Оказывается, все банально и просто – шерше ля фам. Это была просьба Шабунина Кристине Квин. И, кроме этого, отношения Шабунина и Кристины Квин более чем близкие, и более чем дружеские", – говорил Деркач, рассказывая, почему ему отказали в американской визе.
Отметим, что согласно официальной биографии, 55-летняя Квин замужем, у нее есть дочь. На ее странице в Facebook нет данных о муже и совместных фото.
Согласно открытым источникам, 35-летний Шабунин женат. Супругу зовут Елена, детей – Соломия и Иван.
Жена Шабунина для "Страны" рассказала, что ничего не знает о заявлении Деркача о якобы романе ее мужа.
"Я не отвечаю на вопросы, которые касаются моего мужа", – отметила она.
Напомним, что с января этого года Кристина Квин является и.о. посла США в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, активист Виталий Шабунин, чтобы спасти Украину, предложил "снести" президента Владимира Зеленского.