Деркач заявил об отношениях Шабунина с Кристиной Квин: что о ней известно

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач заявил, якобы между украинским активистом Виталием Шабуниным и и.о. посла США в Украине Кристиной Квин есть романтические отношения.

"Оказывается, все банально и просто – шерше ля фам. Это была просьба Шабунина Кристине Квин. И, кроме этого, отношения Шабунина и Кристины Квин более чем близкие, и более чем дружеские", – говорил Деркач, рассказывая, почему ему отказали в американской визе.

Отметим, что согласно официальной биографии, 55-летняя Квин замужем, у нее есть дочь. На ее странице в Facebook нет данных о муже и совместных фото.

Кристина Квин в Киеве Facebook/Кристина Квин

Согласно открытым источникам, 35-летний Шабунин женат. Супругу зовут Елена, детей – Соломия и Иван.

Елена и Виталий Шабунины Facebook/Елена Шабунина

Жена Шабунина для "Страны" рассказала, что ничего не знает о заявлении Деркача о якобы романе ее мужа.

"Я не отвечаю на вопросы, которые касаются моего мужа", – отметила она.

Facebook/Елена Шабунина Facebook/Елена Шабунина

Напомним, что с января этого года Кристина Квин является и.о. посла США в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, активист Виталий Шабунин, чтобы спасти Украину, предложил "снести" президента Владимира Зеленского.