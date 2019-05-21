Деревья вырвало с корнем: на Житомирщину обрушился сильный ураган. Фото

Житомир в ночь на 21 мая накрыл жуткий ураган, который повалил деревья во дворах жилых домов.

Как сообщает "Житомир-Онлайн", погода начала портиться еще днем: город окутали темные облака и довольно сильный ветер.

Когда пошел дождь, то город буквально начал потопать. Водой размыло грань между тротуаром и проезжей частью. Из-за ураганного ветра ветхие деревья стали падать и, так как во дворах повсюду стояли припаркованные машины, валились прямо на них.

"Только в моем дворе шесть поваленных деревьев. Я такого не помню. Неудивительно, что днем ​​так выкручивало колени, не мог даже перейти дорогу", – рассказал местный житель Владимир Котик.

Последствия урагана в Житомире

Последствия урагана в Житомире

Последствия урагана в Житомире

Последствия урагана в Житомире

Последствия урагана в Житомире

Последствия урагана в Житомире

Последствия урагана в Житомире

Последствия урагана в Житомире

Последствия урагана в Житомире

Также ранее Новоград-Волынскый и Емильчинский районы Житомирской области накрыл ураган. В ГосЧС отметили, что градом повреждены кровли восьми жилых домов и частично – крыши еще в около 41 дома и хозяйственных построек. Поваленные деревья повредили линии электропередач.

В населенных пунктах Березинки и Адамово Емильчинского района частично разрушены крыши около 20 жилых домов и сооружений. В местной школе ветром сорвало с крыши 20 листов шифера. При этом отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Всего из-за бушующей непогоды от электроснабжения были отключены девять воздушных линий, 182 трансформаторные подстанции и 35 населенных пунктов в Новоград-Волынском, Емильчинском и Олевском районах области.

Ураган в Житомирской области

Ураган в Житомирской области

Ураган в Житомирской области

Ураган в Житомирской области

Как сообщал OBOZREVATEL, по Житомирщине прошелся сильный ураган-смерч, который повалил около 100 гектаров леса. Ураган пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу.

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