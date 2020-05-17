Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность", партийцы и общественные активисты почтили память жертв политических репрессий у мемориала "Быковнянские могилы". И обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом помнить уроки истории, чтобы не допустить новых трагедий и победить в войне, которую сейчас развязала против Украины Россия.

О церемонии чествования миллионов замученных большевистским режимом украинцев сообщает сайт "Европейской Солидарности".

Мемориал "Быковнянские могилы" eurosolidarity.org

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко отметила, что команда пятого Президента Петра Порошенко приложила максимум усилий для установления исторической справедливости и увековечивания памяти жертв политических репрессий.

Депутаты от "ЕС" Владимир Вятрович и Ирина Геращенко eurosolidarity.org

"В ХХ веке была два крупнейших тоталитарных режима – сталинский и гитлеровский. Почему важно знать историю? Это очевидно, ведь без истории нет настоящего и будущего. Последний год показывает, как коротка дистанция от незнания исторических уроков. Как трудно строить демократическую страну – и как быстро можно пройти путь от демократии к реваншу", – подчеркнула Ирина Геращенко.

Геращенко также отметила, что нынешняя власть должна сделать выводы из истории Украины и прекратить политические репрессии.

Депутаты от "ЕС" почтили память жертв политических репрессий в Быковне eurosolidarity.org

"Мы видим сегодня политические репрессии в Украине. Новая власть должна изучить уроки истории и не повторять их", – подчеркнула Геращенко.

"В Украине жертвами политических репрессий стало 10 миллионов человек. Большое количество этих людей похоронено в Быковне, но ужас состоит в том, что такие Быковни есть возле каждого областного центра. НКВД требовало выделения специальных участков, где по ночам осуществлялись расстрелы или захоронения жертв политических репрессий" – сказал народный депутат Владимир Вятрович.

Депутаты от "ЕС" почтили память жертв политических репрессий в Быковне eurosolidarity.org

Он отметил, что путинский режим в России активно использует репрессивные методы, а Зеленский не осознает последствий российской пропаганды.

"Нам крайне важно продолжать говорить об этом, потому что мы живем по соседству с государством, которое не просто пытается отбелить сталинский тоталитарный режим, а активно воплощает его методы сейчас. То, что происходит сейчас в России, является своеобразным повторением и, к сожалению, этого не понимает власть Украины. Не понимает этого президент, для которого эти темы далеки", – отметил Вятрович.

Депутаты от "ЕС" почтили память жертв политических репрессий в Быковне eurosolidarity.org

"За год президентства Зеленского мы стали свидетелями того, что в полной мере можно назвать политическими репрессиями. Государственное бюро расследований называют "Государственным бюро репрессий", потому что эта структура занимается преследованием политической оппозиции. По этой причине мы должны напоминать обществу, что политический террор начинается с маленького, с того, что задерживают кого-то, кто самый неудобный в данный момент для власти, а потом террор приобретает массовый характер, если его не сдержать", – предостерег Вятрович.

Мемориал "Быковнянские могилы" eurosolidarity.org

"Мы имеем параллели не только в преследовании Федыны, Зверобой, Вятровича по политическим убеждениям. Не только в том, что власть не захотела проголосовать постановление, которое определяло сталинский режим ответственным за начало Второй мировой, а путинский режим – потомком сталинского. Опасность безпамятства заключается в том, что они не осознают, что мы должны выиграть в этой войне с Россией, Путиным и построить демократическую страну, которая защитит каждого украинца. Если мы будем помнить каждого украинца, мы сможем построить сильную и богатую Украину", – подчеркнул народный депутат Николай Княжицкий.

"До оккупации мы отдавали дань памяти репрессированным в Крыму, сейчас такой возможности нет, потому что оккупировало полуостров как раз то государство, которое много веков совершает репрессии против крымскотатарского и украинского народов", – сказал бывший узник Кремля, народный депутат Ахтем Чийгоз.

Мемориал "Быковнянские могилы" eurosolidarity.org

"Память дает нам право и возможность бороться за то, чтобы таких ужасных страниц истории больше не было. Осведомленность народа – это обязанность власти эту осведомленность вводить как норму. Тогда мы последствия имперской политики, которая была, очень быстро преодолеем", – добавил Чийгоз.

Напомним, День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно в третье воскресенье мая. Введен этот день Указом Президента Украины от 21 мая 2007 года.

По разным подсчетам, количество украинцев, ставших жертвами правления большевистско-коммунистического режима в 1920-1980-х годах может измеряться миллионами. За это время на территории Украины было арестовано по меньшей мере 1,5 миллиона человек, значительная часть из них были расстреляны. Через лагеря, каторгу, ссылку и принудительное лечение в психиатрических заведениях прошли около 3 миллионов украинцев.