"Депутаты как штабные крысы!" Комаровский вскипел из-за отношения к врачам в период эпидемии

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский возмутился тем, что народные депутаты защищены от коронавируса лучше, чем медики.

В опубликованном на You Tube-канале доктор сравнил борьбу с эпидемией COVID-19 в Украине с войной.

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"Меня возмущает ситуация, когда депутаты ходят в респираторах, а врачи ходят в масках. Это напоминает ситуацию, когда солдаты на передовой ходят в гимнастерках, а штабные крысы в штабах сидят в бронежилетах", – сказал Комаровский.

Также он пояснил, что медицинские маски, согласно позиции ВОЗ, должны носить лишь заболевшие люди.

Однако в Украине и многих других странах такие требования ввели из-за того, что в случае с COVID-19 человек может не знать о болезни, потому каждый считается потенциально опасным.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля усиливаются карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.

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