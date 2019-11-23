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23 ноября • обновлено в 18:44
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Депутаты "Европейской солидарности" почтили память жертв Голодомора

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Депутаты фракции "Европейская Солидарность" на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора, передает сайт политсилы.

Во время поминального мероприятия народный депутат София Федина зачитала отрывки воспоминаний украинцев, переживших этот беспрецедентный геноцид.

Она напомнила, что трагедия прошлого века, которую сегодня оплакивают украинцы и весь цивилизованный мир, нашла свое логическое продолжение в событиях последних лет – прежде всего в российской агрессии на Донбассе.

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора

eurosolidarity.org

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора

eurosolidarity.org

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора

eurosolidarity.org

"Там, где вымерли почти все люди, заселили абсолютно чужих московских оккупантов, там и происходили самые крупнейшие бои и столкновения. Там, где украинцев истребили голодом, туда и посмела прийти московская орда, чтобы зачищать Украину сегодня. Только наша память, только наша здоровая злость и только требование справедливости даст нам возможность выстоять в нашем бою сегодня", – подчеркнула депутат.

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Представители фракции и общественной организации "Сила общин", волонтеры приняли участие в общегосударственной акции "Зажги свечу", установив 2,5 тысячи свечей в форме креста. У памятного знака жертвам Голодомора были установлены композиции с пшеницей и свечами. Присутствующие почтили память жертв Голодомора минутой молчания, а священнослужители Михайловского Златоверхого монастыря отправили поминальную литию по погибшим во время этой трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам пятого президента Украины Петра Порошенко, Голодомор 1932-1933 годов унес миллионы жизней и не дал родиться целому поколению украинцев.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Голодомор в Украине Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Петр Порошенко София Федина
Место
Украина Киев
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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