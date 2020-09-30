Депутаты Европарламента поддержали деятельность Мемориального центра Холокоста 'Бабий Яр'

Накануне 79-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, 28 сентября, состоялась видеоконференция президента Украины Владимира Зеленского с депутатами Европарламента и сопредседателями рабочей группы Европарламента "Babyn Yar – Memory for the Future" Моникой Беновой и Майклом Галером.

Как сообщили в прессслужбе Мемориала "Бабий Яр", с украинской стороны в видеоконференции также приняла участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Евродепутаты представили украинской стороне Рабочей группы Европейского парламента "Бабий Яр – Память ради будущего" и заявили о принципиальной поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", заметив в его деятельности приверженность общеевропейским ценностям и развитие толерантного общества.

Как отмечалось в ходе беседы, евродепутаты видят в трагедии Бабьего Яра одно из самых масштабных проявлений Холокоста, поэтому комеморация этого события необходимо как для украинского общества, так и мирового сообщества. Человеческая цивилизация должна помнить о Холокосте, чтобы подобное никогда не повторилось. Учитывая это, строительство Мемориала Холокоста "Бабий Яр" – одна из важнейших задач украинского государства с точки зрения евроинтеграции.

"Историческая правда и сохранения коллективной памяти, в частности по ужасных событий в Бабьем Яру, является важной основой успешности процессов евро-украинской интеграции", – отметил в ходе видеоконференции депутат Европарламента Майкл Галер.

"Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" играет важную роль в процессе европейской интеграции, помогая украинскому народу стать более демократическим обществом в его стремлении к мирному сосуществованию. Это чисто европейский проект. Мы используем необходимые европейские ресурсы для поддержки Украины и всего украинского народа для выполнения этой миссии", – отметила депутат Европарламента Моника Бенова.

Со своей стороны Зеленский подчеркнул, что создание Мемориала Холокоста "Бабий Яр" имеет всестороннюю государственную поддержку и находится на особом контроле Офиса Президента.

Видеоконференция с депутатами длилась около часа, стороны выразили удовлетворение ее конструктивностью и результатами, взаимопониманием по обсуждаемым вопросам.

Напомним, что во вторник 29 сентября на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" состоялся ряд мероприятий, посвященных памяти погибших в Бабьем Яру, в частности была открыта масштабная мемориальная инсталляция на территории, где в ближайшем будущем должен быть построен Мемориал Холокоста "Бабий Яр". В этих мероприятиях принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В его присутствии был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским правительством и Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".