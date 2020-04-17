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17 апреля • обновлено в 19:09
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Депутата Киевоблсовета Глеба Лирника заподозрили в домашнем насилии

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Редактор популярного интернет-портала Полина Неня обвинила депутата Киевоблсовета Глеба Лирника в том, что он якобы отобрал у своей бывшей жены ребенка и удерживает его в своем доме.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Сама же Неня недавно выиграла "войну" против своего бывшего мужа, и по решению суда забрала их общую дочь Теону.

Как пишет Неня, с Викторией Павлюк она уже знакома определенное время. Ранее жена Лирника обратилась к ней за помощью, когда тот избил: "Через 5 минут я уже была в ее квартире, вызвала полицию, успокаивала ее, ее маму и ребенка, которые стали свидетелями агрессии. Я не знала этих людей, но я должна была им помочь, я делилась опытом, посоветовала немедленно обратиться к адвокатам и в суд. Тогда желание отца отобрать единолично ребенка, еще и больного сахарным диабетом, были только угрозами, которые через некоторое время он реализовал".

Домашнее насилие

Домашнее насилие

"Главком"

Полина пыталась поговорить с Глебом и объяснить, что вся эта ситуация не идет на пользу ребенку, в ответ услышала лишь злость и агрессию.

"Имея решение суда, которое позволяет вернуть ребенка, Валя и адвокаты, в том числе и Катя Маличенко, которая прошла сложный путь со мной, приехали выполнять решение суда. Как результат – жестоко избита до потери сознания мама ребенка, в очень тяжелом состоянии и в крови, у которой до этого же отобрали ребенка и позволяли пару раз в неделю видеть в течение часа. А адвокаты пострадавшей, получили тонну угроз и оскорблений", – описывает ужасную ситуацию Неня.

Пока же борьба за возвращение ребенка к матери продолжается, пишет она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Житомире женщина родила двойню, но домой из роддома забрала только одного ребенка, поскольку в другой оказалась порок сердца.

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Автор
Лана Устимова
Место
Украина
Теги
ребенок домашнее насилие
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